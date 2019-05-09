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Google Duo'ya kısa süre önce eklenen yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar görüntülü grup aramalar gerçekleştirebilme imkanına kavuştu. Bu yazının kaleme alındığı dönemde grup görüntülü sohbet özelliği az sayıda ülkede aktif hale getirilmişti, ancak özelliğin kısa süre içinde birçok ülke ve bölgede kullanıma sunulması beklenmekteydi.

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Google'ın iki mesajlaşma uygulaması olan Allo ve Duo eş zamanlı olarak duyurulmuştu. Bunlardan ilkinin fişi yakın zamanda çekildi. Duo kullanıcılar nezdinde daha fazla ilgi gördü, şu an birçok kullanıcı yüksek görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı sebebiyle Duo'yu tercih ediyor.

Google Duo: Görüntülü Grup Aramalar Nasıl Yapılır?

Öncelikle Google Duo uygulamasını açın. Cihazınızda kurulu değilse buraya dokunarak uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin. Yükleme işleminin ardından uygulamayı çalıştırın, talep ettiği erişim izinlerini sağlayın ve telefon numaranızı doğrulayın.

dokunarak uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin. Yükleme işleminin ardından uygulamayı çalıştırın, talep ettiği erişim izinlerini sağlayın ve telefon numaranızı doğrulayın. Ana ekranda daha fazla seçenek görüntülemek için yukarı doğru kaydırma yapın.

Create group butonunu kullanın.

butonunu kullanın. Konuşmalarınıza üç kişiye kadar arkadaşınızı dahil edebiliyorsunuz. Evet, yalnızca bir kişiyle de görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sohbet esnasında başka arkadaşınızı sohbete ekleyebilirsiniz.

Kişi seçimini yaptıktan sonra Start seçeneğine dokunarak arkadaşlarınızı görebilir ve konuşmaya başlayabilirsiniz.

Google Duo'da oluşturulan gruplar uygulamadaki GROUPS sekmesi altından görülebiliyor. Grubu yeniden adlandırmak ya da bir gruptan ayrılmak için üstteki dişli çark simgeli butonu kullanabilir ve Rename ve Leave seçeneğine dokunabilirsiniz.

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