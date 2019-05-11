Çocuk Bekleyenler ve Ebeveynler İçin En İyi Uygulamalar

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Bebek sahibi olmak herkesin hayatındaki güzel ve heyecanlı bir zamandır. Teknoloji sizi iyi bir ebeveyn yapamaz ancak kendinizi eğitmenize ve organize etmenize yardımcı olabilir. Eğer bir çocuk bekliyorsanız, bu akıllı telefon uygulamaları size daha iyi bir ebeveyn olmayı öğretecek ve hayatınızı kolaylaştıracak.

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Çocuk Bekleyenler İçin En İyi Uygulamalar

Pregnancy Tracker

BabyCenter en büyük çevrimiçi ebeveynlik topluluklarından biridir. Dolayısıyla Pregnancy Tracker uygulamaları oldukça popülerdir.

App bir takvim ve hesap makinesi sunuyor. Bunlar ne işe yarıyor derseniz; çocuk sahibi olmaya çalışanlara yardımcı oluyor. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz ilk andan doğuma kadarki tüm maceranızı ve bebeğinizle birlikte geçirdiğiniz ilk günleri takibe almanızı sağlıyor. Bebeğinizin gelişimini tablolara not edebiliyorsunuz.

The Wonder Weeks

Wonder Weeks uygulaması aynı adı taşıyan kitaptan geliyor. Uygulama, bebeğinizin erken yaşamına odaklanır ve gelişim sırasında yaşadığı değişimleri gözlemlenizi sağlar.

“Grafik” ebeveynlere ne zaman çocuklarında davranış değişiklikleri beklemeleri gerektiğini gösterir. "Güneşli" olarak belirtilen kısım çocuğun gelişiminde daha sakin olduğu yıllara işaret eder. Size genel olarak ipuçları verir ve bilinçlendirir.

Tinybeans

Hamileliğiniz ve bebeğinizin fotoğraflarını paylaşmanın özel ama kolay bir yolu için Tinybeans'ı deneyin. Yalnızca seçilen kişilerin erişebileceği bir bebek günlüğü olarak tasarlanmıştır. Uygulamanın Android, iPhone ve web için ücretsiz sürümü, çocuğunuzun gelişimini resimlerle ve kısa videolarla paylaşmanıza olanak tanır.

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Eğlenceli çıkartma ve filtreler vardır. Ancak bunlar ilginizi çekmese bile uygulamanın temel işlevi basit ve etkilidir.

White Noise Baby

Bu uygulamalar bebeğinizin rahatlamasını sağlar. Hepsinin işlevi aynıdır. Herhangi birini kullanabilirsiniz. White Noise Baby uygulamasını seçtik.

Oldukça kaliteli uyku ve ninni seslerine sahip. Aynı zamanda bir müzik kütüphanesi, not tutma, ipuçları ve etkileşimli bir çıngırak içerir.

Baby Tracker

Tüm yeni ebeveynler, bebeklerinin gelişimini izlemek ister ve bunu yapmak tıbbi açıdan da önemlidir. Android ve iPhone için mevcut olan Baby Tracker, yolculuğunuzun her yönünü izlemenize olanak sağlar.

Besleme, alt değiştirme, ağırlık ve uyku süreleri izleyebileceğiniz ögelerin yalnızca birkaçıdır. Ayrıca, herkesi döngü içinde tutmak için izlenen verileri cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz.

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