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Mart ayından hatırlayabileceğiniz gibi HTC nihayet ikinci çeyrekte bir tarihte HTC U12+ cihazını Android 9 Pie'a güncelleyeceğini açıkladı. Bugün HTC tarafından paylaşılan bir tweet sayesinde bu belirsiz tarihi daha da daraltabiliyoruz. Şirket geçen Ağustos ayında HTC U12+, HTC U11, HTC U11+ ve HTC U11 life cihazlarının hepsinin Android 9 Pie'a güncelleneceğini açıkladı. HTC U11 life geçtiğimiz kasım ayından itibaren en yeni Android sürümünü aldı ancak diğer modellerin sahipleri hala bekliyor.

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HTC U11+, U11 ve U12+ İçin Android 9 Pie Tarihi Belli Oldu

Bugünkü tweet'te şirket HTC U11'in önümüzdeki aylardan başlayarak Android 9'a güncelleneceğini söylüyor. Amiral gemisi HTC U12+ ise haziran ayında bir tarihte Pie alacak ve son olarak HTC U11+ önümüzdeki ay geç tarihlerde Android 9'a güncellenecek. Merak ediyorsanız, hem HTC U11 hem de HTC U11+ 2017 yılında piyasaya sürülürken, HTC U12+ geçen yıl piyasaya sürüldü.

Sadece dört yıl önce, HTC, 2015 yılında piyasaya sürdüğü HTC One A9’un çok sayıda güncelleme getireceği sözünü vermişti. Şirket, bu telefonu satın alanların, güncellemeler bir kez Nexus'lara ulaştıktan en geç 15 gün içinde A9 cihazlarında güncelleme göreceklerinin sözünü vermişti. Hatırlayamayacak kadar genç olanlar için Nexus telefonlar, Google tarafından tasarlanan ancak diğer şirketler tarafından üretilen telefonlardır. Pixel cep telefonları gibi, Nexus cep telefonları da en son Android güncellemelerini ilk alanlardan oluyor. Bu o sırada HTC tarafından verilen oldukça iddialı bir sözdü ve sonuçta yerine getiremedikleri bir söz oldu.

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HTC tarafından piyasaya sürülen son telefon, kripto para birimleri için sunulan Exodus 1 Blockchain telefonu oldu. Geçen Aralık ayında piyasaya sürülen cihaz Android 8 Oreo ile önceden yüklenmiş olarak geldi. Ayrıca MediaTek Helio P35 yonga seti tarafından desteklenen yeni bir HTC cep telefonu daha geçtiğimiz haftalarda tespit edildi. Şirket ayrıca 5G'li bir telefon yapıyor. Zira son Bluetooth sertifikaları bunu gösterdi. Bu cihazlar 2019'un ikinci yarısında gelecek. Exodus 2 de ayrıca hazırlanıyor ve o da 2020'de gelecek.

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