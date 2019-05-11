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Facebook Messenger ve Twitter gibi popüler uygulamalar nihayet karanlık moda geçiş yapıyor. Diğer bir adıyla koyu modlar rahatlatıcıdır, ayrıca OLED ekranlı daha yeni iPhone modellerinde pil ömründen tasarruf sağlarlar. Ayrıca havalı da görünüyorlar. Bir iPhone kullanıcısıysanız ve karanlık mod uygulamalarının hayranıysanız, muhteşem koyu modlara sahip bu popüler ve niş uygulamaların bazılarına göz atın.

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iPhone'da Koyu Tema Destekli Popüler Uygulamalar

Firefox

Firefox, iPhone'unuz için harika bir alternatif tarayıcıdır. Gizlilik odaklı çalışıyor, hızlı ve daha da önemlisi süper bir koyu mod ile birlikte geliyor.

Menüden etkinleştirildikten sonra, karanlık mod tarayıcı arayüzüne ve web sitelerine de uygulanır. Ziyaret ettiğiniz her web sitesi koyu renkli bir arka plana ve açık renkli bir metne sahip olacaktır. Gece geç saatlerde kullanmayı planlıyorsanız, Safari yerine Firefox'u seçin.

Reddit için Apollo

Apollo titizlikle tasarlanmış bir Reddit uygulaması. Resmi Reddit istemcisinden farklı olarak daha iyi görünüyor ve çalışıyor. Saatlerce Reddit kullanmanın en kötü yanı bunu koyu mod olmadan yapmaktır. Tatlı bir karanlık mod özelliği arıyorsanız Dark Mode işlevi olan bu uygulamayı kullanın.

Unread

Unread, iPhone için en iyi RSS okuyucularından biridir. Minimal, dağınıklığı olmayan arayüzü keyifli bir okuma deneyimi sunar. Ücretsiz sürümü günde üç makale kadar okumanızı sağlar; 10 dolar ödeyerek uygulamanın kilidini açabilirsiniz.

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Darkroom

Darkroom, iPhone için kullanımı kolay bir resim düzenleme uygulamasıdır. Üstte ve altta fotoğraf kontrollerini gösteren basit bir kullanıcı arayüzü vardır.

Kontroller arasında kolayca geçiş yapabilir ve parametreleri düzenlemek için kaydırıcıları kullanabilirsiniz. Tüm bunları yaparken tamamen fotoğrafa ve düzenleme işlemine odaklanacaksınız çünkü tüm uygulamanın kullanıcı arayüzü varsayılan olarak karanlıktır.

Bear

Bear, Apple Notes uygulamasına değecek bir not alma alternatifidir. Tüm Apple platformlarında çalışır ve sezgisel üç sütunlu bir kullanıcı arayüzü vardır. Uygulama Markdown sözdizimini destekler ve klavyenin üzerindeki biçimlendirme çubuğunu kullanarak metni kolayca biçimlendirebilirsiniz.

Bear ayrıca yazılı metnin PDF, DOCX ve HTML formatlarında dışa aktarılmasını da kolaylaştırır. Dark Graphite temasını kullanarak tüm bu not alma özelliğini ve Bear Pro'da daha fazla karanlık seçeneğin tadını çıkarabilirsiniz.

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