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Samsung, yeni Galaxy Note 10 akıllı telefonlarını üç ay sonra piyasaya sürecek. Pro model Galaxy S10 serisi ile aynı boy oranına sahip: 19:9 olacak. Yeni Note 10 Ağustos / Eylül ayları arasında çıkacak. Bu yıl iki yeni Samsung Galaxy Note 10 akıllı telefonu bekleniyor. Standart bir varyasyona ek olarak Samsung, geliştirilmekte olan bir Pro modele de sahip – her ikisi de 4G ve 5G versiyonlarında (toplamda dört model şeklinde) olacak. SM-N976V model numarasına sahip Note 10 Pro 5G, Samsung'un yaklaşmakta olan üst seviye akıllı telefonu olacak ve S Pen ile gelecek.

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Samsung Galaxy Note 10 Pro: 6,75 İnç 19:9 Ekran

19:9 ya 18:5:9 gibi en boy oranları çerçeveleri inceltmeye olanak sağlasa da YouTube veya Twitch gibi platformlardaki video deneyimini baltalıyor. Videolar 16:9 ile kaydedildiğinden teoride 6.2 inçlik bir ekran 5.7 inç halini alıyor.

Note 10 ve Note 10 Pro

SM-N976V model numarası ile HTML test web sitesinde ortaya çıkan cihaz Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırıyor. Bu açıdan elbette yeni bir şey yok. Ancak, ekran oranı dikkat çekici. Telefonun testteki çözünürlüğü 412 × 869 piksel ve elbette bu sadece test çözünürlüğü. Sızan bilgilere göre Galaxy Note 10 Pro 1440 x 3040 piksel ekran çözünürlüğüne ve 19:9 en boy oranına sahip olacak.

Mevcut Galaxy Note 9'un en boy oranı 18.5:9'dur. Ekranda konulan ön kamera ile 19:9 oranında daha büyük ekran elde etmek mümkün oluyor. Bu yılın başlarında çıkan Galaxy S10 da 19:9 en boy oranına sahipti. Normal Note 10'un Pro modeliyle aynı en boy oranına sahip olması mantıklı görünüyor.

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Galaxy Note 10 özellikleri arasında 1440 × 3040 piksel çözünürlüğe ve 536 ppi ile 6,28 inç ekrana sahip. Note 10 Pro ise oldukça büyük olacak. Bu model 1440 × 3040 piksel çözünürlük, 498 ppi ve 6,75 inç ekrana sahip. 4G ve 5G modelleri için ekran boyutu aynı kalacak.

Görünüşe göre Samsung, ekstra güçlü bir bataryaya da bel bağlıyor olacak. Pro varyantı muhtemelen 25W hızlı şarj destekleyen 4.500 mAh pil ile gelecek. Ayrıca telefonun Galaxy S10 5G modeliyle karşılaştırılabilir dörtlü bir kamera ve çift selfie kamerası da olması bekleniyor. Önceki yıllara dayanarak, Samsung muhtemelen yeni amiral gemisi cihazını Ağustos ayının sonunda tanıtacaktır. Bu sürüm Eylül ayının başında satışa çıkacak.