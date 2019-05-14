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Her ne kadar müzik yayıncılığı Amazon ve Google’ın çılgınca popüler akıllı hoparlörleri için birincil kullanım durumunda kalsa da, Alexa ve Google asistanları sesinizi dinleyerek başka pek çok güzel, yenilikçi ve pratik şey yapabiliyorlar. Echo hoparlör ailesi oturma odasındaki üstünlüğünü tartışmasız şekilde koruyor. Oturma odanızı şenlendiren birçok akıllı fonksiyon ve özellik ile geliyor. Bunlardan sonuncusu siz yokken evinizi yabancılardan koruyan bir özellik.

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Amazon Alexa Guard Siz Yokken Evinizi Koruyor

Resmi olarak Eylül ayında tanıtıldıktan sadece birkaç ay sonra ilk beta test davetiyeleri dağıtılan ilgi çekici Alexa Guard özelliği şimdi ABD'de daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu işlevi etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey, evinizden her çıktığınızda "Alexa, ben ayrılıyorum" demeniz ve bu sayede dijital asistanınızın sanal kulağını zeminde tutmasını istemeniz olacak.

Guard'ı yukarıda belirtilen sihirli cümleyle "dış moda" ayarladıktan sonra, Echo cihazınız tetikte kalmaya başlar ve duman alarmları, karbon monoksit alarmları veya cam kırılmaları durumunda telefonunuza bildirimler gönderir. Ancak her seferinde "akıllı bir uyarı" alır almaz panik yapmanız gerekmez. Alexa bunun yerine size algıladığı tehlikeli sesin 10 saniyelik bir kaydını dinletir. Bu sayede problemin evinizdeki hayvanınız olup olmadığından emin olursunuz. Alexa hoparlöründe oldukça güçlü mikrofonlar bulunmakta ve dolayısıyla dışarıdaki sesleri de alabilmektedir. Tabii doğru konumlandırma yapıldığında sorun olmayacaktır.

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Yine de hiçbir şekilde gerçek bir güvenlik sisteminin yerine geçmeyen Alexa Guard, Ring ve ADT gibi popüler sistesmlerin yeteneklerini geliştiriyor. Hırsızlık girişimlerini engellemek için evinizdeki akıllı ışıkları kontrol edebiliyor. En önemlisi bu özellik doğal olarak geliyor ve ekstra bir şeye mal olmuyor. Mobil Alexa uygulamasının en son sürümünü indirdikten sonra basit kurulum adımlarını ve talimatlarını geride bırakmanız yeterli. "Ayarlar" menüsünde Guard'a ait özel bir alt bölüm bulacaksınız ve ardından Guard özelliğini açacaksınız.

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