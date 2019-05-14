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İşe giderken birçok kez treni veya otobüsü kaçırıp bir sonraki saati beklemek zorunda kaldığınız durumlar olmuştur. Neyse ki, teknoloji bize trenleri, otobüsleri ve metroları takip etmenin çeşitli yollarını sundu. Bu toplu taşıma takip uygulamalarıyla aracınızı tekrar kaçırmayacaksınız.

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Telefonda En İyi Toplu Taşıma Uygulamaları







Citymapper

Bölgenizdeki tüm toplu taşıma seçenekleriyle ilgili gerçek zamanlı veri almak için Citymapper'a güvenebilirsiniz. Tren ve otobüs saatlerini merak ediyorsanız, ana menüdeki Demiryolu veya Otobüs düğmelerine basın. Citymapper, yürüme mesafesindeki tüm tren istasyonlarını, otobüs duraklarını ve metro istasyonlarını gösteren bir harita açacaktır.

Citymapper, tüm transit seçeneklerinizi ve tahmini varış zamanınızı ve seyahat maliyetinizi daha iyi hale getirecektir.

Transit

Transit'in basit arayüzü bir hedeften diğerine kolayca ulaşmayı sağlıyor. Uygulamayı açtığınız anda size en yakın toplu taşıma seçenekleri ve kalkış saatleri ile birlikte bölgenizin bir haritası gösterilir. Citymapper'ın aksine, Transit çeşitli demiryolu operatörlerini de destekliyor.

Otobüsünüzü ve treninizin gerçek zamanlı konumunu bile takip edebilirsiniz – treninizi veya otobüsün durağınıza yaklaşmasını izleyin ve oraya zamanında ulaşamamak konusunda endişe etmeyin. Ayrıca, herhangi bir servis değişikliği konusunda sizi uyaracak push bildirimler almayı da seçebilirsiniz.

Moovit

Moovit 2.700'den fazla metro bölgesini desteklemektedir. Kalkmaya hazır olduğunuzda, varış noktanızı ekleyin ve transit seçeneğinize zamanında ulaşmak için Moovit’in canlı yol tariflerini kullanın. En çok kullanılan toplu taşıma uygulamasıdır. Diğerleri gibi otobüs, metro ve feribot saatlerini takip etmenizi sağlar.

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Bulunduğunuz yere mümkün olan en verimli şekilde ulaşmak için otobüsler, trenler, bisikletler, metrolar, feribotlar ve hatta bir Uber kombinasyonu kullanın. Bu kullanışlı toplu taşıma izleme uygulaması en çok kullanılan taşımacılık şirketlerini desteklemektedir.

Rome2rio

Rome2rio size otobüs, tren, vapur, kiralık araba ve araba paylaşımı hakkında ayrıntılı bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda uçuş programlarını gösterir. Rome2rio, 160'tan fazla ülkedeki 5.000 farklı şirketin tarifelerine ve fiyatlarına erişebilir.

Hedefinizi Rome2rio’nun arama çubuğuna girin; ister ülke genelinde ister şehir genelinde olsun, Rome2rio size oraya nasıl gideceğinizi hemen gösterecektir. Rome2rio ayrıca uygulama yoluyla transit bilet satın almanızı sağlar ve seyahatlerinizi planlamak için harika bir araç görevi görür.

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