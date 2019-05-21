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iOS cihazınızda Wi-Fi özelliğiyle kablosuz bir ağa bağlanmaya çalıştığınız zaman şifre ve diğer bilgilerin doğru olmasına ve kablosuz ağın kuvvetli sinyali olmasına rağmen olumsuz sonuca ulaşıyorsanız bu yazımızda sizlere iOS'te Wi-Fi bağlantı sorununu çözme konusunda yardımcı olacağız.

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iOS'te Wi-Fi Bağlantı Sorununu Çözme

iOS cihazınızda Wi-Fi bağlantısı sorunu yaşadığınızda bunu çözmek için telefonu açıp kapattığınız zaman genel olarak olumsuz sonuç alabilirsiniz. Wi-Fi bağlantı sorunlarının birçok nedeni vardır ancak bu nedenin iOS cihazınızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız basit bir işlemle bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

iPhone veya iPad'inizde Wi-Fi bağlantısı sorununu çözmek için ilk olarak Ayarlar'a gidin ve buradan Wi-Fi'ye tıklayarak Wi-Fi özelliğini cihazınız için devre dışı bırakın.

Daha sonra tekrar Ayarlar ekranına gelin ve Genel butonuna tıklayın. Ekranı biraz aşağı kaydırdığınızda Sıfırla tuşunu göreceksiniz bu tuşa tıklayarak devam edin. Telefonunuzla ilgili bütün sıfırlamaları yapabileceğiniz bu ekrandan Wi-Fi bağlantı sorununu çözmek için Ağ Ayarlarını Sıfırla butonuna tıklayın.

Ağ Ayarlarını Sıfırla butonuna tıkladığınızda ekran kilidi parolanız varsa onu girmeniz gerekecektir. Ekran kilidi parolanızı girdikten sonra telefonunuz kapatılacak ve yeniden başlatılacaktır.

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Ağ ayarlarınızı sıfırlandığınızda iOS cihazınızda kayıtlı olan bütün kablosuz ağ parolaları ve bilgileri tamamen silinir. Wi-Fi bağlantı sorununu böylelikle iPhone ve iPad'inizde çözebilirsiniz.

Tüm bunlara rağmen sorun yaşamaya devam ediyorsanız başka bir iOS cihaz ile aynı kablosuz ağa bağlanmayı deneyin. Sorunun kablosuz ağdan kaynaklı bir sorun olduğunu tespit ettiğinizde kablosuz ağı kapatıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz.

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