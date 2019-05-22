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iPhone'da ön kamera ile fotoğraf çektiğinizde fotoğraf ayna görüntüsü verir ve ters bir görüntüye sahip olur. Bu oldukça sinir bozucu bir durumdur. Bu yazımızda sizlere iPhone'da fotoğrafları ters çevirme konusunda ipucu vereceğiz.

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iPhone'da Fotoğrafları Ters Çevirme

iPhone'da ön kamera ile çekilmiş fotoğraflar ters bir görüntü oluşturur. Bu sorunu iPhone'da kamera ayarlarıyla çözüme kavuşturamazsınız. iPhone'fa fotoğrafları ters çevirmek için App Store'dan ücretsiz olarak Photo Flipper isimli uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Uygulamayı buraya tıklayarak iPhone'unuza indirin.

Photo Flipper'ı indirdikten sonra uygulamayı açın ve uygulama ana ekranında galeri simgesine dokunun. iPhone'da ön kamerayla çektiğiniz ve ters görüntü elde ettiğiniz fotoğrafınızı galeriden bulun ve seçin. Seçtiğiniz fotoğraf Photo Flipper'da açılacaktır. Fotoğrafın açıldığı ekranda fotoğrafı çevirmek için ilk olarak sol alt taraftaki butona tıklayın daha sonra fotoğrafı hangi yöne çevirmek istiyorsanız ekranı sağa veya sola kaydırın. Fotoğrafı kaydetmek için de aynı ekranın sağ alt köşesindeki butona tıklayarak fotoğrafınızı kaydedin.

Photo Flipper'ı kullanarak ön kamera ile fotoğraf çekebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak çektiğiniz fotoğraf iPhone'da Kamera uygulamasındaki gibi ters bir görüntü elde ettirmez.

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Photo Flipper'da ön kamerayı kullanarak fotoğraf çekmek için uygulama ana ekranındaki kamera simgesine dokunun. Kendinize göre en iyi fotoğraf açısını ayarladıktan sonra ekranın ortasındaki tuşa dokunarak fotoğrafınızı çekin ve fotoğrafı kaydetmek için fotoğrafın görüntülendiği ana ekranın sağ alt köşesindeki butona dokunun.

iPhone'da Fotoğrafları Ters Çevirme hakkında ve diğer konularda sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Güncel teknoloji haberlerinden ve diğer ipuçlarından anında haberdar olmak için bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!