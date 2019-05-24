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Stresli, depresif hissediyor ve bir kötü ruh halinden kurtulamıyorsanız, bu ücretsiz uygulamalar ruh halinizi yönetmenize ve daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Beyninizi hemen şimdi daha olumlu hissetmek için kandırabilirsiniz. İşte bu işe yarayan en iyi uygulamalar.

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Pozitif Düşünme, Depresyon ve Ruh Hali İçin Uygulamalar

The One Project (Web, Android, iOS)

The One Project yaklaşık sekiz yıldır var, ancak yakın zamanda elden geçirilmiş bir revizyonu ile yeniden sahneye konuldu. Projede terapötik fotoğrafçılık tekniği kullanılmaya devam ediyor. Ancak şimdi daha büyük bir topluluğu ve insanları ideallerine ulaştırmaya yardımcı olacak insanalrı var. En popüler seçeneklerden biri.

Healacrity (Web)

Uyanıp güne başladığınızda, zorluklara ve görevlere karşı daha net bir zihine sahip olursunuz. Healacrity, bu netliği, ne olursa olsun, beyninizi o güne hazırlamak için kullanır, böylece strese girmezsiniz.

Mobilde de çalışan web uygulamasının çeşitli anketleri bulunuyor. Büyük hedefler, küçük hedefler, sizi rahatsız eden şeyler ve ayrıca en kötü senaryolar hakkında size sorular sorulacak. En derin arzularınızı ve korkularınızı günlük olarak yazarak, sizi içine çeken şeyleri daha iyi anlayabilirsiniz. Çok kullanışlı ve pratiktir.

Youper (Android, iOS)

Youper, AI tabanlı bir sohbete özelliğine sahiptir ve ruh halinizi izlemek için bazı fonksiyonlar sunan bir mobil uygulamadır. Bir dizi soru ve alıştırma ile nasıl hissettiğinizi ve neden böyle hissettiğinizi anlamanıza ve kötü ruh halinizi yenmenize yardımcı olacak.

Sohbet özelliği size ruh halinizi izlemek için günlük sorular soracak. Hatta nasıl hissettiğinizi konuşarak da belirtebilirsiniz. Yaygın ruh halleri durumları için bir sürü hazır ayar var. Duygularınızın yoğunluğunu ayrı olarak belirtebiliyorsunuz.

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Moodrise (Android, iOS)

Ruh halimiz, beynimizdeki dopamin, oksitosin, endorfin ve benzeri kimyasallara bağlıdır. Bazı araştırmalar, bazı video biçimlerinin, seslerin veya etkinliklerin bu kimyasalların miktarını etkilediğini göstermiştir. Örneğin, doğa videolarını izlemek GABA salgılamamızı sağlar ve bu da bizi sakinleştirir.

Moodrise ruh halinizi değiştirmek için 10 video alıştırma serisini bir araya getiren inanılmaz bir uygulamadır. İlk önce, nasıl hissettiğinizi belirtirsiniz, böylece uygulama duygularınızı izleyebilir ve çözümler sunabilir.

Pause (Android, iOS)

Hepimiz meditasyon uygulamalarının hayatımızı iyileştirmeye yardımcı olduğunu biliyoruz. Ancak hala çoğu insan herhangi bir aktivitede bulunmadan sabit bir yerde oturmayı zor bulur. Pauseable.com meditasyon haline geçmenizi sağlayan bir uygulama hazırlamıştır ve Tai Chi ilkelerini teknolojisiyle birleştirmiştir.

Uygulamayı başlatın, kulaklığınızı takın ve ekrana dokunarak başlayın. Sonra parmağınızı ekranda yavaşça hareket ettirin. Sakinleştirici sesler parmağınızın hareketleriyle senkronize olarak çalar. Gözlerinizi kapatmanız istendiğinde size bilgi verir.

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