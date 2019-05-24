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Opera’nın çerez mesajlarını engelleme özelliği artık Android ve iOS için sunulan Opera Touch için kullanılabilir durumda. Cookie mesajları oldukça sinir bozucu olabilir ve bir siteyi her açtığınızda karşınıza çıkarlar. Opera Touch'ın çerez engelleme özelliği ile artık bir web sitesine girdiğinizde çerez iletişim kutusu görmeniz gerekmeyeceği anlamına gelir. Özelliğin tanıtımından bu yana herkesin web de gezinme deneyimi kat ve kat iyi hale geldi.

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Telefonda Çerez Mesajlarını Engelleyin: Opera Touch

Opera şirketi Ekim 2018'de iOS işletim sistemi için Opera Touch'ı çıkardı ve Apple'ın işletim sistemi için tek elle web de gezinme özelliği sundu. Şirket o zamandan beri yeni bir çerez iletişim mesajlarını engelleme özelliği ve daha fazlası dahil olmak üzere Opera Touch'a pek çok işlev ekledi.

Uygulamayı kurduktan sonra artık bir web sitesini ziyaret ettiğinizde açılan sinir bozucu çerez iletişim kutularını görmüyorsunuz. Bu mesajı bir kez onayladığınızda tekrar karşınıza çıkmaz. Ancak yeni bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde ya da tarama verilerinizi sildiğinizde mesajı tekrar görürsünüz. Ekranınızın neredeyse yarısını kapsar.

Çerez iletişim kutuları, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yürürlüğe girmesinden bu yana büyük bir sıkıntı haline geldi. GDPR, kişilerin verilerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak sonuç olarak hepimizin daha fazla kutu işaretlemesi gerektiği anlamına geliyor.

Opera’nın çerez iletişim engelleyicisi bu sorunu çözdü. Etkinleştirildiğinde, çerez iletişim engelleyicisi bu mesajların size görünmesinin önüne geçer. Varsayılan olarak tüm çerezleri kabul etmiş olursunuz ancak isterseniz bunları da reddedebilirsiniz. Ancak bu seçenek bazı web sitelerinin çalışmasını engelleyebilir.

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Çerez engelleyiciyi etkinleştirmek

Opera’nın Opera Touch’da çerez iletişim engelleyicisini etkinleştirmek için, tarayıcının sağ üst kısmındaki üç nokta menüsüne dokunun, Ayarlar’a dokunun ve ardından Çerez İletişim Kutularını Engelle seçeneğini seçin. Daha sonra, çerezleri kabul etmek veya reddetmek için kendi ihtiyaçlarınıza göre kaydırıcıları hareket ettirebilirsiniz.

Çerez iletişim engelleyicisi en yeni Opera Touch özelliği olsa da, şirket yaptığı diğer geliştirmelere de dikkat çekmek istiyor. Opera Blog'unda paylaşılan bilgilere göre Opera Special Mod, karanlık tema ve yapılandırılabilir arama motorları dahil olmak üzere 24 geliştirme detayı sunar.

Tek elle kullanılan tarayıcıyı henüz denemediyseniz şimdi bir şans verin.

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