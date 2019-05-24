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Huawei’nn HiSilicon iştiraki şu ana kadar yonga setlerini ve modemlerini TSMC dökümhanelerinde üretiyordu ve son haberlere bakılırsa bunu yapmaya devam edecek. Trump, Huawei'in yükselişini engellemek için elinden geleni yapıyor. Ancak son haberler şirketin akıllı telefon işleri adına daha umut verici. Bir TSMC sözcüsü, ABD'nin tehditleri sonucu birçok ülkenin Huawei ile bağlarını koparmasına rağmen TSMC'nin Huawei ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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TSMC Huawei İçin Çip Üretmeyi Sürdürecek

Bunların arasında Huawei için yaptıkları ARM üretimi de olacak. Kirin yonga setleri hem CPU (Cortex) hem de GPU (Mali) tarafında ARM tasarımlarını kullanıyorlar. O nedenle bu Huawei'in normal bir şekilde telefon üretmeye devam etmesi için oldukça önemli bir konu. TSMC'nin dökümhanelerini Huawei'e kapatmayacağını açıklamış olması HiSilicon'un hala planlanan modeller için yonga seti üretmeye devam edebileceğini gösteriyor.

ARM’deki bir kaynaktan yapılan açıklamaya göre Kirin 985 çipinin yasaktan etkilenmemesi bekleniyor. Bu çip en çok Huawei Mate 30 cep telefonları için bekleniyoyrdu ancak henüz Google hizmetleri olmayan bir Android ile bu telefonun geleceği biraz belirsiz durumda. Huawei Çin'de Google hizmetlerini kullanmıyor. Ancak dünyanın geri kalanı buna çok alışmış durumda.

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Geride bıraktığımız 2019 Ocak ayında Huawei, kendi 5G baz istasyonlarında kullanılmakta olan dünyanın ilk 5G çekirdekli yongası Tiangan'ı tanıttı. Bilindiği üzere bu yonga ARM tasarımlarına sahip. Bu yüzden şu anda şirketin ağ işi de tehlikeye giriyor. Ancak bu tarafta yalnız değil; zira dünyadaki diğer servis sağlayıcılar 5G antenlerinin inşası için belirgin oranda Huawei'ye bağlı. Yani burada bir zincirleme reaksiyon bekleyebiliriz. Örneğin, Turkcell 5G istasyonlarının kurulumu için yıllardır Huawei'e güveniyor. Bu yasağın sonuçları giderek ilginçleniyor. Net olan bir şey varsa o da Amerika'nın artık özgürlükçü ve demokrasici yaklaşımdan uzaklaştığıdır.

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