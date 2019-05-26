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1 Haziran itibariyle Samsung Cloud bulut depolama servisinin ücretsiz depolama planında kapasite 15 GB'tan 5 GB seviyesine düşürülüyor. Bilindiği gibi Samsung Cloud Samsung Galaxy akıllı telefon ya da tablet sahibi olan kullanıcıların rehber, takvim, fotoğraf, video ve Samsung Notes gibi çeşitli Samsung uygulamalarındaki verilerini Samsung hesabı ile yedekleyebileceği popüler bulut depolama hizmeti. Kısa süre sonra bu hizmette kullanıcılara ücretsiz olarak sağlanan depolama alanı % 50'den fazla oranda kesintiye uğratılacak.

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Samsung Cloud'da Ücretsiz Depolama Alanı 5 GB'a Düşüyor

Öncelikle bu değişikliğin derhal uygulamaya geçmeyeceğini ve 31 Mayıs'tan önce Samsung hesabı oluşturan kullanıcıları etkilemeyeceğini belirtmek istiyoruz. Yani Samsung hesabında 15 GB kapasiteli ücretsiz bulut depolama alanı elde etmek isteyen kullanıcılar için vakit henüz tükenmiş değil. Fotoğraf ve videolarınızı yedekleme işleminin dışında tuttuğunuz sürece bu 15 GB kapasiteli depolama alanının işinizi göreceği açık.

Esasında 5 GB kapasiteli bulut depolama alanı da galerideki fotoğraf ve videolar dışarıda tutulduğu sürece yeterli olacaktır. Yedeklemeye dahil olacak ögeleri Settings » Accounts and Backup » Samsung Cloud menüsünden belirleyebiliyorsunuz.

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Hatta uygulama yedeklemesini de kapatabilirsiniz çünkü cihazınıza hangi uygulamaları yüklemiş olduğunuz Google hesabınızda da kayıt altına alınıyor. Yeni cihaza geçiş veya fabrika ayarlarına sıfırlama sonrası ilgili uygulamaların güncel versiyonunu Google Play mağazasından kolayca indirebiliyorsunuz.

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