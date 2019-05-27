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ARM, yeni Cortex-A77 CPU'sunu ve yeni Mali-G77 GPU'yu tanıttı. Özellikle GPU, Bifrost mimarisini geride bırakıp Valhall'a taşındı ve bu oldukça önemli. CPU tarafında ise GPU kadar büyük bir basamak atlanmadı ve 7nm işlemler için tasarlanmış A76 çekirdeğinin yükseltilmiş bir sürümü oldu.

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ARM Yeni Cortex-A77 CPU ve Mali-G77 GPU'ları Duyurdu

Mali-G77 GPU

Bifrost, 2016 yılında G71 çekirdeğiyle birlikte yeniden duyuruldu. Valhall, %30 daha iyi enerji verimliliği, %30 daha iyi performans yoğunluğu vaat eden büyük bir yeniden tasarım değişikliği oldu. Ayrıca, makine öğrenme görevlerinde %60'lık bir gelişme kaydedildi.

Bunun anlamı, G77 çekirdeğini kullanan 2019 ve 2020 yonga setlerinin, üretim sürecinden çok az kazanmasına rağmen performanslarında %40'lık bir artış beklenebileceği anlamına geliyor.

Bu gelişme 4 veya 8 genişlikli yürütme modelinden 16 genişliğe geçilerek elde edildi. (karşılaştırma için, Nvidia GPU'lar 32, AMD'ler 64 genişlikli yürütme ile geliyor). Bunlara CPU'daki bir iş parçacığına benzeyen “çözgü” denir, bu nedenle tek bir G77 çekirdeği bir G76 çekirdeğine göre iki kat daha fazla iş yapabilmekte. GPU'lar şimdi daha güçlü oldukları için daha az sayıda çekirdeğe sahip olabilecekler.

ARM yeni doku üniteleri tasarladı ve bunlar öncekinden iki kat fazla performans gösteriyor.

Exynos, Kirin ve Helio Qualcomm'a Yaklaşmaya Başlayacak

Cortex-A77 CPU

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Cortex-A77, A76 tasarımına dayanıyor ve aynı saat hızında %20 performans artışı vaat ediyor.

Yeni çekirdek, yürütme hızını %50'ye kadar artıran dördüncü bir ALU'ya sahip. Basit işlemleri tek döngüyle yapabiliyor ve daha karmaşık olanları ise 2-3 döngüde tamamlıyor. Eski çekirdeğin 4 döngüye ihtiyacı vardı.

ARM, aynı zamanda dal belirleyicisinin doğruluğunu artırdı ve verilerin yeni ALU'ya mümkün olduğunca çabuk beslenmesine yardımcı olacak ikinci bir tahmin noktası ekledi. Şifrelemeyi ve şifre çözmeyi hızlandırmak için ikinci bir AES boru hattı getirilmiş oldu.

Özet olarak, grafikler için ARM tasarımlarına dayanan yonga seti tasarımları (Exynos, Kirin ve Helio) büyük kazançlar görecek. Yalnızca CPU'yu kullanan Qualcomm ise küçük bir iyileşme ile karşılaşacak. Adreno GPU'suna yetişmeye başlayan rakip tasarımalr görecek.

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