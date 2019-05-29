Sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefonda bir sorunla karşı karşıya geldiğinizde sorunu aşmak için hard reset / fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekebilir. Peki Android'li bir akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Cihazınız çok yavaşladığında veya bazı işlevleriyle ilgili sıkıntılar ortaya çıktığında fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak sorunu çözebilir. Bu işlemle birlikte cihazın depolama birimi temizlenecek ve gereksiz dosyalar da silinecektir. Akıllı telefon kutusundan çıktığı haline dönecektir.

Android: Fabrika Ayarlarına Sıfırlamadan Önce Yapılması Gerekenler

Android (Google) Hesabınızın Kullanıcı Adı ve Parolasını Kontrol Edin

Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra rehber, uygulamalar ve diğer bilgileri eskisi gibi kolayca yüklemek için mevcut Google hesabınızla oturum açmanız gerekecek. Akıllı telefonunuzda oturum açmış olduğunuz Google hesabını kontrol etmek için:

Android'de uygulama tepsisi ya da bildirim çubuğu üzerinden Settings menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Accounts 'a girdiğinizde Google hesabınızın kullanıcı adını göreceksiniz. Parolasını hatırlamıyorsanız buradan sıfırlayabilirsiniz.

'a girdiğinizde Google hesabınızın kullanıcı adını göreceksiniz. Parolasını hatırlamıyorsanız sıfırlayabilirsiniz. Kilit ekranına bir PIN, desen ya da parola koruması eklediyseniz bunu da unutmayın.

Parolanızı değiştirdiyseniz akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce en az 24 saat bekleyin.

Bilgilerinizi Yedekleyin

Akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırladığınızda elbette depoladığı tüm veriler de silinecektir. O nedenle bilgilerinizi micro SD karta, bilgisayara ya da Google Drive benzeri bir bulut depolama servisine yedekleyin. Fotoğraf ve videoları yedeklemek için Google Photos'tan yararlanabilirsiniz.

Cihazı Şarj Edin

Bir akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak zaman alabilir. O nedenle işleme başlamadan önce cihazı en azından % 50 seviyesine kadar şarj edin. İşlem devam ederken şarjın bitmesi akıllı telefona zarar verebilir.

Bu üç noktaya dikkat edip hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

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