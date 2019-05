Mobil cihazların yaygın popülaritesine rağmen, dünyada sadece iki büyük akıllı telefon işletim sistemi var: Apple’ın iOS'i ve Google’ın Android'i (Huawei'in Ark üzerinde çalıştığını saymazsak). Android, çok daha fazla insanın kullandığı bir çözümdür. Ancak birçok iyileştirmeye rağmen, Android'in hala eksik kaldığı birçok nokta var. Google belki de bu yüzden yepyeni bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İşte Android'in yıllardır çözülemeyen en büyük sorunları.

Android'in Çözülmesi Gereken En Büyük Sorunları

Google’ın Hayatınızı Tamamen İzlemesi

Kullanıcı bilgileri, reklamverenler için son derece değerlidir ve para kazanma konusunda Google, öncelikle bir reklam şirketidir. İşte bu yüzden Android'in sizi izleyebileceği çok fazla yol var.

Bu, iPhone kullanarak daha gizli kalabileceğiniz anlamına gelmez. New York Times'ın yakın zamanda bildirdiği gibi, her gün sizin her anınızı izleyen mobil uygulamalarla çevrili durumdasınız. Ancak Android belirgin derecede daha kötü olmasıyla biliniyor.

Hala Tonla Bloatware Var

Taşıyıcılar ve üreticilerin Android'in sevmelerinin ana sebeplerinden biri bu. İstedikleri uygulamaları önceden yükleme özgürlüğünü sahipler. Samsung'un uygulamalarını veya HTC'nin arayüzünü ya da LG'nin Android'i değiştirme şeklini seviyorsanız, telefonlarını satın almak isteyebilirsiniz. Ancak bu kadar çok sayıda Bloatware olması müşterileri yıldırabiliyor. Huawei buna bir örnek.

Android Güncellemeleri Kabus Olmaya Devam Ediyor

Güncellemeler, neredeyse tüm cihazlar için modern ve eski olma arasındaki farkı belirliyor. Bazen arka planda önceden haber verilmeden indirirler. Diğerleri sisteminizi yeniden başlatmanızı gerektirir. Ancak asıl sorun bu değildir.

Birçok kişi en yeni özellikleri kaçırdığı için üzgün olsa da, en büyük sorun güvenlik güncellemelerinin olmaması. En son yazılıma erişim olmadan en modern telefonlar bile çeşitli açıklara ve virüslere karşı savunmasız kalır.

Google'ın Sürekli Arayüz Değiştirmesi

iPhone X, orijinal iPhone'dan oldukça farklıdır ancak her iki cihazın ekranına ait bir görüntüye bakarsanız, çekirdek tasarım aynı kalmıştır. Sık kullanılanlar her zaman ekranın alt kısmındadır ve diğer uygulama simgeleri için ayrı bölüm vardır.

Peki bütün bu değişim kötü mü? Tümüyle değil. Ancak bu durum Android'in kimliğini değiştiriyor. Birkaç yıl önce sevdiğiniz Android bugün ya da bir diğer gün değişebilir. Karşınıza farklı bir arayüz deneyimi çıkabilir ve bu da kafanızı karıştırabilir.

Google Hizmetlerine Olan Aşırı Bağlılık

Android her ne kadar açık kaynak olsa da, sözde açık kaynak olmayan iOS işletim sisteminden daha fazla sınırlamaya sahiptir. Bu sınırlamalar Google hizmetleridir. Bu hizmetler olmadan bir Android olmaz. Google bu hizmetleri kullanıcı verilerini izlemek için kullanıyor.

Çoğu uygulama Google'ın hizmetleri lehine mağazadan kaldırılıyor veya geri planda kalıyor. Bu da kullanıcıların daha gelişmiş uygulamaları keşfetmesinin önüne geçiyor. Google hizmetleri giderek Android'e benziyor ve Android giderek Google hizmetlerine benziyor.

Android Gittikçe Daha Az Açık Kaynak Oluyor

Google şimdi Android'te kendi özel uygulama başlatıcısını, web tarayıcısını, arama aracını, gezinme aracını ve fotoğraf galerisini kulllanıyor ve bu liste uzayarak devam ediyor. Android'in ilk günlerinde, bu bileşenlerin tümü açık kaynaklıydı. Ancak şimdi değil. Özel ROM'lar artık Android'in varsayılan yazılımlarını değiştirip iyileştiremiyor. Onun yerine, örneğin kendi Takvim uygulamaları ile gelmek zorundalar. Bu da 2013 KitKat'ı andıran arayüze sahip uygulamalar anlamına geliyor.

