Geçen hafta Google’ın, Android Q beta programının bir parçası olan Huawei Mate 20 Pro'yu desteklenen telefonlar listesinden çıkardığını öğrenmiştik. Bu elbette ABD ile Huawei arasındaki çekişmelerle ilgiliydi. Ancak Huawei şimdi Android lisansına geçici olarak tekrar sahip oldu. Bunun sonucu olarak Mate 20 Pro tekrar listeye eklendi.

Android Q Beta Destekli Cihazlar: Huawei Mate 20 Pro Listede

Huawei Mate 20 Pro’nun tekrar Android Q beta programına eklenmesi sevindirici. Cihaz ülkemizde de oldukça popüler ve bu yılın en çok satan akıllı telefonları arasında üst sıralarda yer alıyor. Huawei şimdi SD Association ve Wi-Fi Alliance ile yeniden iletişim halinde. Her ikisi de yeni çıkacak Huawei telefonların işini biraz daha kolaylaştıracak. Bugünün haberiyle Android 9 Pie Huawei'in 2018 amiral telefonunda bulunan son Android işletim sistemi sürümü olmayacak gibi görünüyor. Huawei Mate 30 hattının bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkış yapması bekleniyor ve önceden yüklenmiş olarak bir Android işletim sistemiyle gelmesi muhtemel görünmüyor. Huawei'in kendi işletim sistemi ArkOS muhtemelen yeni modellerde çalışıyor olacak.

Kaosa ve Huawei’in karşılaştığı bu garip sorunlara rağmen, ilginç olan şey, hepsinin çabucak ortadan kalkabiliyor olması. Varlık Listesi’ne yerleştirilmek, Huawei’in komünist Çin hükümeti tarafından kendi adına casusluk yapmak zorunda kalması korkusuna yanıt olarak geldi. Aynı zamanda Huawei'in Donald Trump'ın ABD-Çin ticari görüşmelerinde bir pazarlık fişi olarak kullanılabileceği öne sürülüyor. İki ülke de kötü bir ticaret savaşında yer alıyor. Trump daha uygun şartlar karşılığında Huawei'in Varlık Listesinden çıkarılmasını önerebilir. Çin de, ABD ile müzakere etmeye karar vermeden önce Huawei'in listeden çıkarılmasını talep ederek şirketi piyon olarak kullanabilir.

Listeye geri dönersek, Android Q beta listesine yerleştirilmiş olmak o Android telefonun yeni nesil Android sürümünün beta versiyonunu en hızlı şekilde alacağı anlamına gelir. Listedeki diğer telefonlar şöyle:

Asus ZenFone 5Z

Essential Phone

LG G8 ThinQ

Nokia 8.1

OnePlus 6T

Oppo Reno

realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

TENO SPARK 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xioami Mi 9

Xioami Mi Mix 3 5G

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel

Pixel XL

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum