Xiaomi Redmi 6 Pro ülkemizde satılan en yeni Xiaomi Redmi ailesi telefonlar arasında yer alıyor. Android 8.1’in (Oreo) MIUI 9 arayüzü ile sunulduğunu görmüştük ve cihaz daha sonra Aralık’ta Android 8.1’e dayanan MIUI 10’a yükseltilmişti. Şubat ayında şirket Redmi 6 Pro da dahil olmak üzere çeşitli cihazları için Android Pie tabanlı MIUI 10 Global Beta ROM'un Beta sürümünü sundu. Bazı cihazlar sürümü almaya başladı. Mart ayında ise cihazın Android Pie merkezli MIUI Global Beta ROM ile ödüllendirildiğini gördük.

Xiaomi Redmi 6 Pro ve Note 5 Pro Android 9 Alıyor

Mi Topluluğu'ndaki yayınlara göre, Xiaomi, MIUI Global Stable ROM tabanlı Android 9.0 (Pie)'ı Hindistan'daki Redmi 6 Pro kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Yeni güncelleme MIUI 10.3.2.0.PDMMIXM olarak geliyor ve yaklaşık 1,6 GB boyutunda. Güncelleme beraberinde Android 9.0 (Pie) ile Mayıs 2019 güvenlik düzeltme ekini Redmi 6 Pro'ya getiriyor.

Redmi 6 Pro, Qualcomm Snapdragon 625 mobil platformuna sahip ve Aralık 2018’de Android Pie ile birlikte Dual VoLTE desteğiyle çıkış yaptı. Mi A1’e güç veren aynı işlemciyi kullanıyor. Uygulama kilidi için yüz kilidi açma desteği mevcut ve uygun fiyatlı.

MIUI Global Stable ROM tabanlı Android 9.0 (Pie şu anda Redmi Note 6 Pro ve Redmi Note 5 Pro'ya ulaşıyor. Güncellemenin ülkemizdeki cihazlara ulaşması fazla zaman almayabilir. Beklemek istemeyenler ROM'u manuel olarak indirmeyi seçecektir. Şirket ayrıca Redmi Y2'nin Haziran ayında Android Pie tabanlı MIUI Global Stable güncellemesi alacağını da açıkladı. Xiaomi, MIUI 11'in geliştirilmesini çoktan başlattı ve şirket CEO'su, MIUI 11'in kullanıcı deneyimini etkileyen reklamlarla dolu olmayacağının sözünü verdi. Güncelleme içeriği şöyle:

Sistem:

Optimizasyon: Android güvenlik eki Mayıs 2019'a güncellendi. Sistem güvenliği artırıldı.

Android 9.0 güncellemesi.

Telefon:

Düzeltme: Aramaları sonlandırmanın beklenenden daha uzun sürmesi.

Düzeltme: Durum çubuğu kısayolu ve çağrılar için yüzen bildirimin aynı anda görüntülenmesi.

Uygulama kilidi

Yeni: Yüz kilidi açma desteği

Kilit ekranı, durum çubuğu, Bildirim Gölgesi (Notification Shade)

Yeni: Yüz kilidini kullandıktan sonra kilit ekranında kalabilirsiniz.

Yeni: Kilit ekranında açılan Bildirim Gölgesi'ni şimdi kısıtlayabilirsiniz.

Optimizasyon: Yüz verileri çok daha hızlı kaydedilir.

Optimizasyon: Yüz kilit açma hızı artırıldı.

Düzeltme: Pil zayıfken LED ışığının yanıp sönmesi.

Düzeltme: Yüz kilidi açma mesajının zamanında kaybolmaması.

Düzeltme: Düşük pil uyarısının yatay modda görünmemesi.

Ana ekran:

Düzeltme: WhatsApp simgesinde bildirim rozetlerinin hatalı görüntülenmesi.

Ayarlar:

Düzeltme: Bildirim gölgesinde eşitleme açıldığında veya kapatıldığında eşitleme sayfasının yinelenmemesi.

Mi Cloud

Optimizasyon: Mi Cloud’un başlangıç ​​sayfasının yeniden tasarlanması. Şimdi çok daha iyi görünüyor.

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