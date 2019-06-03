Android'li akıllı telefonunuzda yanlışlıkla sileceğiniz bir dosyayı geri getirmek tahmin ettiğinizden çok daha zor, bazı durumlarda imkansız olabilir. Bugün kişisel bilgisayarlarımızdaki işletim sistemleri geri dönüşüm kutusu / çöp kutusu içeriyor ve sildiğiniz bir dosya siz kalıcı silme işlemi yapmadığınız sürece bu alanda tutuluyor. Android'li telefonlarda yer alan kullanıcı arayüzlerinde geri dönüşüm kutusu / çöp kutusuna pek rastlamıyoruz.

Android'li akıllı telefonunuza bu işlevi sorunsuzca kazandıracak en iyi geri dönüşüm kutusu uygulamalarına kısaca değinmek istedik.

Android: En İyi Geri Dönüşüm Kutusu Uygulamaları

Dumpster kullanıcılardan da çok iyi geri dönüşler alan, Android için geliştirilen en başarılı çöp kutusu uygulamalarından birisi konumunda. Sildiğiniz dosyaları kendi bünyesindeki çöp kutusuna taşıyor ve dilediğiniz zaman geri alabiliyorsunuz. Uygulama root erişimine ihtiyaç duymuyor.

DiskDigger Android'li cihazlarda kullanılabilecek bir diğer güzel geri dönüşüm kutusu uygulaması olarak karşımızda. Uygulama root'suz ve root'lu akıllı telefonlarda çalışabiliyor, root'lu cihazlarda daha iyi sonuçlar vaat ediyor. Sildiğiniz dosyaları bu uygulama ile geri getirebiliyorsunuz. Dosyaları kendi bulut depolama servisinde saklayabildiğini belirtelim.

Recycle Master Android'li akıllı telefonunuzda yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları kolayca geri alabilmenizi sağlıyor. Sildiğiniz bir dosyayı tek dokunuşla geri getirebiliyorsunuz. Dilerseniz gizliliğinizi sağlama adına parola koruması oluşturabilirsiniz. Uygulamanın arayüzünün hayli temiz ve sade olduğunu gördük.

Cx File Explorer adından da anlaşılabileceği üzere esasında bir dosya yöneticisi fakat geri dönüşüm kutusu özelliği barındırıyor. Depolama birimindeki ve ağ ortamında paylaşılan dosyaları yönetebilmenizi sağlıyor. Cihazınızda sakladığınız dosyalarla ilgili istatistiklere göz atabiliyorsunuz.

Sade ve yenilikçi bir arayüze ev sahipliği yapan File Commander da tam özellikli bir dosya yöneticisi. Çöp kutusu işlevi de var. Ancak bu özellik uygulamanın Premium versiyonunda aktif.

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