iPhone'lar nerede üretiliyor? Apple, iPhone telefonlarının parçalarını üretmeleri için hangi ülkelere güveniyor? Bu sorunun cevabı yıllar içinde sürekli değişti. Birçok iPhone Foxconn tarafından Çin'de imal ediliyor. Ancak bir iPhone'un yapımı bu kadar basit değil. Denklemde rol oynayan çok fazla ülke var. Bunlar Tayland, Güney Kore, Malezya, Singapur, Filipinler, Çek Cumhuriyeti ve daha fazlasından oluşuyor.

iPhone Nerede Üretiliyor? (Tüm Bileşenler)

Kısa Cevap: iPhone'lar Çin'de Üretiliyor

Foxconn Çinli olabilir ancak dünyada Tayland, Güney Kore, Malezya, Singapur, Filipinler ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde fabrikaları bulunuyor. Pegatron da ayrıca iPhone üretiyor. Şirketin iPhone 6 modellerinin yüzde 30'unu ürettiği bildiriliyor.

Uzun Cevap: Değişir

Foxconn iPhone parçalarını birleştiriyor. O halde bu parçalar nereden geliyor? Apple'ın tüm iPhone parçalarını tedarik ettiği tek bir yer yok.

İşlemciler

Apple bunun için iki şirkete güveniyor. Güney Kore merkezli Samsung, bu şirketlerden biri. Tayvan merkezli TSMC de A serisi işlemciler üretiyor. Şirketin ayrıca Çin, Singapur ve ABD'de konumları var.

Ses yongaları için Apple Cirrus Logic'e güveniyor. Bu şirket ABD merkezlidir ancak Çin, Güney Kore, Tayvan, Japonya, Singapur ve Birleşik Krallık'ta konumları vardır.

Kamera

Apple, hangi telefonu kullandığınıza bağlı olarak kameraları için birkaç farklı şirkete güveniyor. Japonya merkezli Sony, arka kameralarının çoğunu üretti. ABD merkezli OmniVision, FaceTime kameraları üretti ancak bu çalışmanın çoğunu TSMC'ye devretti. Qualcomm ayrıca iPhone'lar için kameralar sağlamıştır.

LCD

Ne kadar talep ettiklerine göre Apple, LCD'leri için en az iki şirkete yöneldi. Birincisi, Güney Kore merkezli olan ve aynı zamanda Polonya ve Çin'de de yerleri olan LG'dir.

Diğer LCD üreticisi Sharp'tır. Bu marka Japonya merkezli fakat 13 ülkede daha fabrikası var.

Dokunmatik ekran denetleyicisi

Dokunmatik ekran denetleyicisi, telefonunuzla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu gösterir. Broadcom bu donanımı tedarik ediyor. Şirketin genel merkezi ABD'de ancak başka yerlerde de üretiliyor. Bunlara Hindistan, Çin, Tayvan, Singapur ve Güney Kore'nin yanı sıra İsrail, Yunanistan, Belçika, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi batılı ülkeler dahildir.

Touch ID

Çoğu kişi hala Touch ID ile çalışan iPhone'lar kullanıyor. Bu donanım kısmen TSMC tarafından sağlanıyor. Xintec, Touch ID üretimini üstlenen başka bir şirket. Bu şirket Tayvan merkezli.

Cam

iPhone'un birçok popüler Android telefonla birlikte kullandığı Gorilla Glass terimine aşina olabilirsiniz. ABD merkezli Corning, Gorilla Glass üretmektedir. Bu, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Güney Kore, Malezya, Meksika, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri dahil çeşitli ülkelerde yerleri olan bir şirkettir.

Wi-Fi ve hücresel ağlar

Temel bant hücresel yonga için Apple, Qualcomm'u kullanır. Bu şirketin ABD'de kendi fabrikası var. Bununla birlikte düzinelerce ülkede merkezi bulunuyor.

Murata, Wi-Fi yongasını sağlıyor. ABD'li bir şirket ve Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya, Filipinler, Vietnam, Tayvan, Hindistan, Meksika, Brezilya, Kanada ve Avrupa'da konumları var.

Depolama

Depolama, iPhone'un bir diğer önemli yönüdür ve Apple'ın iki şirkete güvendiği bir konudur. Bunlardan biri, Güney Kore’de bulunan Apple’ın A serisi işlemcilerini de sağlayan Samsung’dur.

Diğer flash bellek tedarikçisi Toshiba'dır. Bu şirket Japonya merkezlidir ancak 50'den fazla ülkede merkezi vardır.

Batarya

Çok fazla işlevsellik sağlamazken piliniz telefonunuzun en önemli parçalarından biridir. Samsung'un sağladığı bir başka parçadır ancak tek tedarikçi değildir. Çin merkezli Sunwoda Electronic de iPhone'lar için pil üretiyor.

İvmeölçer, Pusula ve Jiroskop

Bosch Sensortech ivmeölçeri üretmektedir. Bosch'un genel merkezi Almanya'dadır. Şirketin ayrıca ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'da da fabrikaları var.

AKM Semiconductor, navigasyona yardımcı olan pusulayı üretir. Bu şirket Japonya merkezlidir ancak Fransa, İngiltere, Çin, Güney Kore, Tayvan ve ABD'de konumlara sahiptir.

STMicroelectronics jiroskopu besliyor. Bu şirket İsviçre dahil 30'dan fazla ülkede yer almaktadır.

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