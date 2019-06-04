Honor 9X Damla Çentikle ya da Açılır Kamerayla Yolda

Her yıl Honor yeni “X” serisi telefonlarını çıkarmaya başlar ve şirket bu yıl bunu her zamankinden daha erken bir zamanda yapıyor olabilir. Honor 9X, genellikle bir akıllı telefonun yakında piyasaya sunulacağını gösteren Çin’in 3C sertifikasını (Çin'in zorunlu sertifikası) aldı. Cihazın 3C'de listelendiği Twitter'da paylaşıldı ve yalnızca bir bilgi parçası olarak ortaya çıktı. Honor 9X kutudan 10 W hızlı şarj desteği ile çıkıyor. Bu adaptör çok hızlı sayılmaz ancak en yavaşı da değil.

Honor 9X Geliyor

Honor 9X için hazırlanan hayran tasarımı

Honor’ın X numaralı telefonları temel olarak şirketin giriş seviyesi amiral gemileri olmaktadır. Her ne kadar marka bu telefonunu her yıl sonbaharda çıkarsa da (Honor 8X 2018 yılının ekim ayında giriş yaptı) daha erken bir sürüm için harekete geçmiş görünüyor.

Bu, her ikisi de 48 MP kameralı ultra uygun fiyatlı telefonlar ve çekici tasarımlı büyük ekranlar sunan Redmi ve Realme gibi markaların amiral gemilerinin iddialı hale gelmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Honor 8X ve Honor 9X Farkı

Referans olarak, Honor 8X 6.5 inçlik bir ekrana, 2 MP derinlik sensörüne, 20 MP kameraya, 6 GB RAM'e ve bir Kirin 710 yonga setine sahip. Ayrıca cihaza güç veren 3.750 mAh bir batarya var.

9X için biraz benzer özellikler görmeyi bekliyoruz. Temel model 6 GB'lık RAM ile gelebilir ve Kirin 710 CPU kullanılabilir. Bununla birlikte diğer Çinli markaların bu fiyat kategorisindeki rekabeti artırdığı düşünüldüğünde, Honor'ın dahili depolamayı katlaması ya da ekran boyutunu 6.7 ya da 6.9 seviyelerine ulaştırması şaşırtıcı olmazdı. 32 ya da 48 MP kamera desteği ile beklentiler arasında.

Honor 9X ile ilgili daha fazla haber geldikçe paylaşacağız.

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