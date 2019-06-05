Apple, çok sayıda yenilik ve iyileştirme içeren iOS 13 işletim sistemini duyurdu. İşletim sisteminin indirilmeye sunulmasıyla birlikte cihazını yeni versiyona taşımak istemeyen bir iPhone / iPad kullanıcısı sanıyoruz olmayacaktır.

Tabii burada mevzu kullandığınız cihazın iOS 13 güncellemesini alıp alamayacağı sorusuna geliyor. Hangi iPhone ve iPad modelleri iOS 13'ü destekleyecek?

iOS 13 Destekli iPhone ve iPad Modelleri

Destekli cihazların listesi için neyse ki Eylül ayına kadar beklemek zorunda değiliz, Apple iOS 13 destekli iPhone ve iPad modellerini açıkladı.

iOS 12 hayli ses getiren bir güncelleme olmuştu ve bu güncellemeyi iPhone 5S'den iPhone X'e kadar olan çok sayıda akıllı telefon almıştı. Bu yıl Apple iOS 12 güncellemesini alan iki en eski akıllı telefon modeline iOS 13'ü sunmuyor: iPhone 5S ve iPhone 6.

Bu akıllı telefonlar yaşlanan A7 – A8 işlemcileri ve artık limitlerine ulaşan RAM'leri sebebiyle güncellemeden yararlanamıyor. A8 yongası hala fena bir performans sergilemiyor olsa da RAM'in yetersizliği kullanım deneyimini kayda değer şekilde olumsuz etkileyebilirdi.

iOS 13 destekli en eski akıllı telefon modeli olan iPhone 6S A9 yongası ve 2 GB RAM'e ev sahipliği yapıyor. iPhone 6S ile aynı teknik özellikleri paylaşan iPhone SE de güncellemeyi alıyor.

iOS 13 Destekli iPhone Modelleri

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iOS 13 Destekli iPad Modelleri

iPad Pro 11"

iPad Pro 12.9" (2015, 2017, 2018)

iPad Pro 10.5"

iPad Pro 9.7"

iPad 6 (2018)

iPad 5 (2017)

iPad mini 5 (2019)

iPad mini 4

iPad Air 3 (2019)

iPad Air 2

iOS 13 Destekli iPod Touch Modelleri

iPod Touch 7 (2019)

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