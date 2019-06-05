iOS 13 ile gelen küçük ama harika özellikleri sizler için sıraladık. Bunlar gerçekten de küçük değişiklikler gibi görünebilir ancak birçoğu bir sonraki telefonunuzun Android mi iPhone'mu olacağını belirleyecek potansiyele sahiptir.

iOS 13 ile Gelen Küçük Ama Harika Özellikler

Yeni ses kontrolleri

Bu kulağa küçük gelebilir ancak eses seviyesi kontrol göstergeleri yeniden tasarlandı ve ekranın ortasındaki yerini üst köşeye bıraktı. Nihayet ses değiştirirken ekrandaki içerik gizlenmeyecek.

Gelişmiş kaydırma özelliği

Apple bu yeni iOS 13 özelliğinin uzun sayfaları daha kolay kaydırmanızı sağlayacağını söylüyor. Sağdaki çubuğu tutarak çekin ve anında sayfanın en altına inin.

Daha iyi QR kod taraması

Bu, zaten var olan bir özellikti ancak iyileştirildi. Eskiden yalnızca kameradan erişilebilen özellik şimdi kontrol merkezine eklendi.

Kalıcı hotspot

iOS 13'ten önce Apple, batarya ömrünü uzatmak için iPhone'un hotspot bağlantılarına sınırlar koydu. Ancak şimdi kullanıcıya bağlı olacak. Hücresel veri paylaşma özelliği isterseniz hep açık kalacak.

iPad'te fare kullanma

Artık bilgisayar farenizi Ayarlar> Erişilebilirlik> Dokunma> AssistiveTouch> İşaret Aygıtları seçeneğine giderek bağlayabilirsiniz. Diğer taraftan Magic Trackpad'i lightning kablosu ile bağlayabilirsiniz. Web sayfalarında gezinmek için imlecin hızını ayarlayabilir veya varsa kaydırma tekerleğini kullanabilirsiniz.

Optimize edilmiş şarj işlemi

Apple, iPhone'unuzun tam olarak şarj edilme süresini kısaltarak pilin yaşlanma hızını azaltmaya yardımcı olacak bir özellik getirdi. iPhone günlük şarj alışkanlıklarınızı öğrenir. Evde kalacağınız zamanları tahmin eder ve %100'e şarj etmez. %80'de kalır ve evden çıkacağınız zaman pili 100'e getirir.

Hücresel bağlantıda uygulama indirme sınırı yok

iOS 13 ile nihayet 3G,4G ve 5G gibi hücresel ağlar üzerinden veri indirme sınırı kalkıyor. Apple neden bunu yıllarca tuttu akıl almaz bir durum. Sınır da 100 MB ve 200 MB gibi oldukça küçüktü.

Playstation DualShock ve Xbox gamepad desteği

iOS 13 ile konsolların gamepad uyumluluğu tvOS ve iPad işletim sistemlerine kadar genişliyor. Böylece Apple cihazınız artık tam bir oyun makinesi olacak. Dünyanın en popüler iki oyun pedini Bluetooth ile bağlayın ve Fortnite gibi yapımların tadını çıkarın.

Daha kolay video düzenleme

Artık hangi değişikliği yaparsanız yapın işlem bittikten sonra bile videoyu eski, orijinal haline döndürebileceksiniz.

Çevrimdışı olan iPhone'ları veya iPad'leri bulma

Bir hırsız iPhone'unuzu alırsa, SIM kartınızı çıkarır ve Wi-Fi'yı kapatırsa iOS 13 ile cihazınız çevrimdışı olsa bile telefonun yerini bildirebileceksiniz. Yakınınızdaki herhangi bir Apple cihazı cihazınızın Bluetooth sinyalini alabilecek ve telefonun nerede olduğunu doğrudan size bildirebilecek. Daha fazla iPhone sizin cihazı gördükçe alan daralacak.

AirPods paylaşımı

iOS 13 ile aynı film veya oynatma listesi aynı anda iki AirPods cihazına paylaştırılabilecek. Böylece aynı filmi izlemek için kulaklık paylaşmak gerekmeyecek.

Safari'de kolay metin yakınlaştırma ve masaüstü modu erişimi

Bir web sayfasının metnini yakınlaştırmak için üç kez tıklamak yerine, şimdi Safari önce adres çubuğunda bir yakınlaştırma seçeneğiyle geliyor, bu nedenle yalnızca bir kez dokunacak görüntülenen istediğiniz yakınlaştırma seviyesini seçeceksiniz. Aynı menüden yeni masaüstü modunu da isteyebilirsiniz.

Zengin metin biçimlendirme seçenekleri

Artık, hizalama ve italik öğelerin yanı sıra, metin hizalama seçenekleri, numaralandırılmış ve madde imli listeler, girintiler ve üstü çizili metinler de var. Ayrıca, "tarama, fotoğraf veya video ekleme, medya ekleme ve çizim ekleme" de dahil olmak üzere ek seçenekler yeni eylem çubuğunun bir parçasıdır.

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