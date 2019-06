Keanu Reeves Marvel Filmi The Eternals'da Rol Alabilir

Marvel, 1 Mayıs 2020'de başlayan ve 29 Temmuz 2022'ye kadar devam eden sekiz yeni MCU filmi için çıkış tarihlerini halihazırda duyurdu. Şirket filmler çıkış yapana kadar isimleri gizli tutmayı seçiyor. Aşama 3'de Spider Man: Far From Home sonra Temmuz ayı başlarında çıkacak. Ayrıca çekimlerine başlanan Aşama 4'ün de hangi film olacağını biliyoruz: Black Widow. Ayrıca Guardians of Galaxy Vol. 3 ve Doctor Strange 2'nin de yolda olduğunu duyduk. Şimdiyse Keanu Reeves'in Marvel evrenine dahil olabileceği konuşuluyor.

Keanu Reeves Sıradaki Marvel Filminde Rol Alabilir

MCU Cosmic’e The Eternals’ın şu anda yapım aşamasında söyleyen aynı kaynak Marvel’ın Keanu Reeves ile müzakerelere devam ettiğini bildirdi. Bildiğiniz gibi Keanu Reeves son zamanlarda John Wick serisiyle neredeyse Matrix'de olduğu kadar ses getiriyor.

Reeves'in filmde kimin oynayacağı bilinmiyor ve bu erken müzakerelerin başarılı olup olmayacağına dair bir açıklama yok. Reeves, The Eternals için kadroya katılırsa, halihazırda filmde rol alacağı bilinen Angelina Jolie ve Richard Madden ile birlikte çalışacak. Kumail Nanjiani'nin, The Eternals için görüşmelerde bulunduğu da söylendi. Chloé Zhao filmi yönetecek, Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo senaryoyu yazmaya başlayacak.

Bu noktada The Eternals'ın ne zaman prömiyer yapacağı ya da filmin konusunun kronolojik sırayı takip edip etmeyeceği bilinmiyor. Yepyeni bir seri olduğu ve ucundan da olsa mitolojiye dayandığı düşünüldüğünde Marvel evreninin herhangi bir zamanında geçme şansı bulunuyor. Ancak her halükarda önceki Endgame filmi ile bağlantılar kurması bekleniyor.

Keanu Reeves yoğun bir yıl geçirdi, John Wick: Bölüm 3 – Parabellum birkaç hafta önce çıktı ve Toy Story 4 yakında perdelere geliyor. Oyuncu aynı zamanda Netflix’in en yeni komedilerinden olan Always Be My Maybe'de oynadı.

