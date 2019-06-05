5G şebekeleri için çalışmalar hala devam ediyor ve şu an dünyanın birkaç noktasında bu ağlar kullanılabilir durumda, tabii 5G destekli bir cihaz edinebilirseniz. Bu durum Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung'un gelecek için planlamalar yapmasına ve altıncı nesil mobil ağlar / 6G için kolları sıvamasına engel teşkil etmiyor.

Samsung 6G Teknolojisi İçin Çalışmalara Başladı

Geçtiğimiz Salı günü Samsung mevcut telekominikasyon araştırma ekibinin 5G şebekesinin ilk açılışının ardından bir merkez seviyesine ulaşacak şekilde genişletildiğini resmen doğruladı. Artık ekip Seul'daki, firmanın ana araştırma & geliştirme organizasyonu olan Samsung Research şirketi altında Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi'nin parçası haline geliyor.

Samsung Research bünyesinde 6G ağlarının dışında yapay zeka ve robotik için araştırmalar da gerçekleştiriliyor. Şu an için heyecanlanmanızı gerektirecek bir durum yok çünkü yeni nesil mobil ağların hayat bulması için yıllar geçmesi gerekecek. Zaten 5G şebekelerinin çevrimiçi olması ve yaygın hale gelmesi için de birkaç yıl beklememiz olası görünüyor.

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