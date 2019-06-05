Microsoft, popüler hizmeti Skype'taki ekran paylaşımı özelliğini nihayet mobil kullanıcılarına da sunuyor. Bugünden itibaren Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon sahipleri uygulamanın kazandığı yeniliklerden yararlanabilecek.

Skype'ta bir görüşme yaparken ekranınızı paylaşmak oldukça kolay: Üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Açılan menüden ekranı paylaşmayı sağlayan seçeneği kullanın. Bu yeni menüde görüşmeyi kaydetme ve altyazı gibi başka özellikler de var.

Skype'ta Yeniden Tasarlanan Arama Ekranı ve Ekran Paylaşımı Dönemi

Ekran paylaşımına ek olarak yeni Skype'ta kullanım deneyimini bir üst seviyeye taşıyan optimizasyonlar da gerçekleştirilmiş. Arama ekranının yeniden tasarlandığı, daha basit ve sade bir arayüze geçildiği görülüyor.

Değişiklikler sayesinde arama kontrollerini ekrandan tek bir dokunuşla kaldırmak ve yeni görüntülü görüşme başlatmak mümkün hale geliyor. Çift dokunma ekrandaki tüm kontrolleri kaldırırken görüntülü görüşmelerin daha temiz bir arayüzden yapılmasına yardımcı oluyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi "…" butonuna dokunarak erişilebilen menüde ekran paylaşımı, görüşme kaydetme ve altyazılar gibi kullanışlı seçenekler var.

Android'li akıllı telefon ve iPhone kullanıcıları yeni özellikler içeren Skype'ı Google Play ve App Store uygulama mağazalarından akıllı telefonlarına yükleyebiliyor.

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