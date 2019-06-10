REKLAMLAR



Geçen hafta, size hem Samsung Galaxy Note 10 hem de Galaxy Note 10 Pro renderlerini gösterdik. Bu görüntülerden gelen en büyük haber, kameraların her iki modeldeki yerleşimi ile ilgiliydi. Ekran deliği her iki ünitede de panelin tam ortasında bulunuyor ve arka kameralar telefonların sol üst köşesine dikey olarak monte edilmiş. Geçen yılki Galaxy Note 9 modeli yatay olarak monte edilmiş bir arka kamera kurulumuna sahipti. Kasanın arkasındaki oyuklar arka kameraların yerleşimiyle eşleşiyor.

Samsung Galaxy Note 10'da Ekran Deliği Ortada Olacak

Galaxy Note 10'un ABD'deki versiyonunda Snapdragon 855 Mobil Platformlu 6.3 inç kavisli bir AMOLED ekran olmasını bekliyoruz. Türkiye gibi diğer pazarlarda ise Exynos 9820 SoC'ye sahip olacak. Telefonun değişken açıklığa sahip 12 MP birincil kamera, 12 MP ultra geniş kamera (123 derecelik görüş alanına sahip) ve 2x optik zoom özellikli 1 6MP telefoto kamera içeren üç kameralı bir sistem sunması bekleniyor.

REKLAMLAR



Ekranda ultrasonik parmak izi tarayıcı olacak, ancak 3,5 mm kulaklık girişi veya Bixby düğmesi bulunmayacak. 3400 mAh'lık bir batarya olacak ve Şirketin One UI arayüzü ile birlikte gelen Android 9 Pie ile kutudan çıkacak. Bu modelin fiyatlandırmasının 1.100 ile 1.200 dolar arasında olması bekleniyor.

S Pen'e gelen herhangi bir değişiklik olursa cihaz büyük ilgi görebilir.

Galaxy Note 10 Pro özellikleri

Galaxy Note 10 Pro, daha büyük bir 6.7 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olacak ve arkadaki üç kamerasının Time of Flight (ToF) derinlik sensörü olacak. Ayrıca 4500 mAh batarya ve 25 W hızlı şarj cihazı ile donatılacak. ToF sensörü, LED flaşın altında üç kamera sensörünün sağındaki ikinci sütunda görünecek.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro'nun 10 Ağustos olarak sızdırılmak üzere Ağustos ayında bir tarihte açıklanması bekleniyor. İlginç bir şekilde, geçen yılın aksine cihaz bu kez yeni özelliklerle donatılmış. Yine de hala S Pen hakkında pek bir şey duymadık. Geçen yıl Samsung, stylus'un deklanşör olarak kullanılmasına izin veren Bluetooth LE bağlantısını ekledi. Ayrıca sunumları ileri geri sarmaya da yarıyordu. Bu yılın başlarında, Samsung'un S-Pen için yerleşik kameralı bir patent başvurusu aldığını gördük.

Ayrıca başta cihazda hiçbir fiziksel düğme olmayacağını ancak Samsung'un "istikrarı" korumak adına bundan daha sonra vazgeçtiğini öğrenmiştik. Kim bilir belki Galaxy Note 11 ile bunu görebiliriz.

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro'nun her birinin 4G ve 5G varyantı olacak. Galaxy S10 5G'nin ayrıca 6,7 ​​inç ekrana sahip olduğu göz önüne alındığında bu cihaz Samsung'un en büyük ekranlı telefonu (en az 6.8 inç ve daha fazla) olabilir.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum