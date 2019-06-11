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Geçtiğimiz saatlerde CD Projekt Red, Xbox'ın E3 basın toplantısı sırasında yepyeni bir Cyberpunk 2077 fragmanı yayımladı. Ayrıca oyunun PS4, Xbox One ve PC'ye çıkış tarihi de belli oldu: 16 Nisan 2020. Bu en büyük Cyberpunk 2077 haberi değil. Zira resmi açıklamaya göre John Wick serisinin beğenilen oyuncusu Keanu Reeves Cyberpunk 2077'de bir cameo değil ana karakter olacak. Açıklamanın yapıldığı sırada, Reeves'un karakterinin oyunda ne kadar büyük rol oynayacağı belli değildi. Ancak CD Projekt Red buna daha fazla açıklık getirdi ve Reeves'un oyunda bir "kilit karakter" olduğunu doğruladı.

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Keanu Reeves Cyberpunk 2077'de Ana Karakter Olacak

Fragman oyunun ana karakterlerinden biri olan Johnny Silverhand'i gösteriyor. Efsanevi rockçı, Hollywood aktörü Keanu Reeves tarafından oynanıyor. Görünüşüne ve sesine ek olarak Reeves, özel sensörlerle karakterin tüm vücut hareketlerini de gerçekleştirmiş.

Bilmeyenler için: Johnny Silverhand, Cyberpunk 2077'nin dayandığı masa oyunu serisi Cyberpunk 2020'nin hikayesindeki en belirgin karakterlerden biri. Bu konuda özellikle ilginç olan bir şey de Cyberpunk 2020 hikayesine göre Cyberpunk 2077'nin geçtiği zamanda Silverhand 30 yıl önce ölmüş oluyor.

Bununla birlikte CD Projekt Red ya lore'daki yaratıcı özgürlüğü bir miktar kısıyor ya da karakteri bir şekilde hayata döndürüyor gibi görünüyor. Başka bir deyişle, ya Cyberpunk 2077 hikayeye farklı bir boyut kazandırıyor ya da karakterin aslında hiç ölmemiş olduğu anlaşılıyor. Şu anda, durumun ne olduğu belli değil.

Karakterin Hikayesi

Gümüş-krom cyberlimb kollu ünlü ve idealist bir Rockerboy şarkıcısı gitarist olan Silverhand, kolunu kaybetmekten yakın arkadaşları ve ailesini çoğunun ölümüne kadar Arasaka'yı suçlu tutar, ona kin besler ve peşine düşer.

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Cyberpunk 2077 16 Nisan 2020'de PS4, Xbox One ve PC üzerinden piyasaya sürülecek. Başka bir platform duyurulmadı ancak CD Projekt Red pek çok kez oyunun yeni PlayStation 5 ve Xbox Two için çıkış yapacağının ipuçlarını verdi. Yaklaşan açık dünya RPG'si hakkında daha fazla haber, medya ve bilgi için takipte kalın.