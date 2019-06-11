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LG V50 ThinQ telefonunda arkada üç kamera bulunuyordu. Yakında çıkacak olan Galaxy Note 10 Pro'nun ise dörtlü sistemi ile gelmesi bekleniyor. Nokia 9 PureView şu anda beş kamerasıyla çoklu arka kamera yarışında zirvede bulunuyor. Ancak eğer bu yeni sızıntı doğruysa Sony yakında işleri bir adım öteye taşıyabilir.

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Sony Xperia'dan 6 Kameralı Telefon

İsabetli Samsung sızıntılarıyla tanınan Max J.’ye göre, Sony şu anda altı tane arka kamerası olan yeni bir Xperia akıllı telefon geliştiriyor. Kameraların tümünün nasıl düzenleneceği şu anda belirsiz – eşlik eden yukarıdaki görüntü sadece bir tahmin – ama görünüşe göre iki sensör ile eşleştirilecekler.

Sony’nin planlarının tam detayları şu anda bir gizem olarak kalmaya devam ediyor, ancak cihaz muhtemelen ayrı bir süper geniş açı lens ile birlikte bir telefoto kamera içerecek. Time of Flight sensörlerinin son popülerliği göz önüne alındığında, kurulumda bu teknolojiye de yer ayrılabilir. Kalan iki sensör düşük ışıklı sahnelerde daha fazla ayrıntı için monokrom yapıda olabilir.

Öne bakan kameralarla ilgili olaraksa iki adet olacağı iddia ediliyor. Kesin detaylara henüz ulaşılamamış olmasına rağmen, sızıntıda geniş açılı bir kamera ile desteklenen birincil bir sensör olacağı söylenmiş.

Maalesef Sony'nin bu yeni akıllı telefonu hala erken geliştirilme aşamasında ve o nedenle ön panel tasarımı şu anda belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, kısa süre önce orta sınıf Xperia 10 serisine ek olarak piyasaya sürülen Xperia 1'da kullanılan 21:9 ekranı bu yeni cihazda da görebiliriz.

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Teknik özelliklere gelince, kamera sayısı bu cihazın muhtemelen bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Ancak ne zaman duyurulacağı henüz açıklanmadığı için 2019'un sonlarında veya 2020'nin başlarında gelebilir. Bu noktada hangi işlemciyi taşıyacağı belli değil. Snapdragon 855 elbette en yüksek ihtimal durumunda. Depolama ve RAM büyük olasılıkla sırasıyla 128 GB ve 8 GB'da olacaktır.