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Kaynaklara göre, Huawei, kendi işletim sistemiyle 1 milyon akıllı telefonu göndermeyi başardığını bildirdi. Rosenblatt Securities firmasına göre, cihazlar bir süredir test aşamasından geçiriliyordu. Rapor, yazılımın tüm Android uygulamalarıyla uyumlu olduğunu ve "kişisel verileri korumak için artan güvenlik işlevlerine" sahip olduğunu ortaya koydu.

Huawei HongMeng İşletim Sistemli 1 Milyon Cihazı Kargoladı

China Daily web sitesinde, Huawei'in tüketici işletme grubunun CEO'su olan Yu Chengdong (aynı zamanda Richard Yu olarak da bilinir), şirketin kendi işletim sistemini "en geç sonbaharda ya da gelecek baharda sunacak" dedi. Yu internet uzmanlarının bulunduğu bir WeChat grubunda, cep telefonlarına, bilgisayarlara, tabletlere, TV'lere, arabalara, giyilebilir cihazlara ve işletim sistemi kurabileceğiniz diğer her şeye uygulanmaya hazır olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, 20 Mayıs'ta 90 gün boyunca Huawei ile olan ticaret yasağını ertelemesine rağmen, Shenzhen merkezli üretici sıkı sıkıya bir çözüm üretmek için uğraş veriyor. Bu yüzden yıllardır deposunda bekleyen işletim sistemini tamamlamaya çalışıyor. Çoğunlukla teknoloji devinden haber paylaşan bir web sitesi olan Huawei Central, "HongMeng" markasının Kanada, Avrupa, Güney Kore ve Meksika gibi birçok pazarda düşünüldüğünü söyledi.

HongMeng adı biraz sıra dışı geliyor ve OS'in daha uluslararası pazarlara uygun isim almasını bekliyoruz. Daha önce duyurulan Ark OS ya da Ark oldukça mantıklıydı. Kelime Kızıl Rüya'ya çevriliyor. Ancak Wikipedia kendisinin Vast Mist adlı efsanevi bir karakter olduğunu söylüyor. Diğer çeviriler Singularity (Tek olma) kelimesini gösteriyor. Huawei'in Vast OS, Mist OS ya da kulağa hiç de komünist gelmeyen Red Dream OS'i piyasaya sürüp sürmeyeceğini göreceğiz.

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