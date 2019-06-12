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Google Stadia, arama devinin yaklaşmakta olan oyun akışı hizmetidir ve donanım ağırlıklı oyunları tamamen İnternet bağlantısı üzerinden oynamanızı sağlar. Bu platformun faydaları artık mobil cihazın veya oyun oynamak için kullanılan oyun teçhizatının yerel yetenekleriyle sınırlı kalmayacak olmanızdır. Bu da oyun geliştiricileri için daha geniş olanaklar sunuyor.

Stadia Türkiye'de Çalışacak mı? Test Edin

E3 Gaming Expo bu hafta sonu başladı ve Google şimdi oyunculuğun geleceği adına önemli bir duyuru yapıyor. Yine de her durumda bu oyunları oynama deneyiminizin öncelikle internet bağlantınızın güvenilirliğine, hızına ve gecikmesine bağlı olacağını unutmayın. Mevcut internet bağlantınızın Google Stadia'yı destekleyip desteklemediğini merak ediyorsanız, Google, bağlantınızın iyi olup olmadığını veya daha iyi olması gerektiğini size söyleyebilecek bir hız testi aracı başlattı.

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Stadia'nın açılış sayfasından erişilen test sayfasına gidebilir ve Stadia ile kullanmayı planladığınız çözünürlük için testi çalıştırabilirsiniz. Google, 720p @ 60fps + stereo hızında yayın yapmak için en az 10Mbps, HDR 1080p @ 60fps + 5.1 surround yayın yapmak için 20 Mbps ve HDR 4K @ 60fps + 5.1 surround oyun keyfi için en az 30 Mbps tavsiye ediyor.

Hizmet Kasım ayında başlayacak ve bu tarihten sonra gerçekten ne kadar iyi çalıştığını görmek ilginç olacak. Uzmanlar ilk çıkış döneminde bazı bağlantı sorunları olabileceğini düşünüyor ancak konu Google olduğunda bu üstesinden gelemeyeceği bir şey değil.

Stadia için heyecanlı mısınız? Abonelik tabanlı model ile oyun oynama fikri ilginç görünüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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