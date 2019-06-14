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Yeni bir raporda ABD'li operatörün Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisinin patentlerinin 230'undan fazlası için lisans ücreti ödemesi gerektiği ve toplamda 1 milyar doların üzerinde bir ücret talep edildiği ortaya çıktı. Raporlar Huawei ve Verizon'a işaret ediyor.

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Huawei 230 Patent İhlali İçin Verizon'dan 1 Milyar Dolar İstiyor

Verzion bir süredir Huawei ile fikri mülkiyet tarafında bazı sorunları çözmeye çalışıyordu. Ancak her şey bu "patent lisanslama sorununu çözmek" için Verizon'un bazu ödemeler yapması gerektiğine işaret ediyordu. Patentler ABD'nin önde gelen teknoloji firmaları da dahil olmak üzere, şirketin 20'den fazla satıcısının kullandığı ağ donanımlarını kapsıyor. Ancak rapora göre bu satıcılar Verizon'u bu konuda tazmin edecek. Huawei'in bu firmalardan bazılarına doğrudan yaklaştığı belirtildi.

Söz konusu patentler çekirdek ağ ekipmanlarından kablolu altyapıya ve nesnelerin interneti teknolojilerine kadar değişiyor. 230'dan fazla patent için lisans ücretinin 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu Verizon'u ciddi şekilde sarsabilir.

Huawei, ABD hükümeti ile bir yıldan fazla bir süredir savaşıyor. Ulusal güvenlik uzmanları, yönlendiricilerdeki, anahtarlardaki ve diğer Huawei ekipmanlarındaki "arka kapılar" için Çinli üretiyici suçluyor. Bunun şirketin ABD'de casusluk yapmasına izin vereceği iddia ediliyor. Huawei bu suçlamaları reddetti.

ABD son olarak bazı küresel teknoloji firmalarından Huawei ile bağlarını kesmelerini istemişti. Yani Çin ve ABD arasındaki anlaşmazlık giderek artıyor. Tüm bu yasaklamalar ve patent davaları casusluk ya da diğer "saçma şeylerden" ziyade daha çok bir takım jeopolitik savaşlarla ilgili gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük telekom üreticisi Huawei ile ABD'li operatör Verizon'un temsilcileri bu ihlalleri tartışmak üzere geçen hafta New York'ta bir araya geldi.

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