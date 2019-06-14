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Çinli Huawei'in tescilli işletim sistemi HongMeng'i internet devleri ve yerli akıllı telefon satıcıları ile yoğun bir şekilde test ettiği bildiriliyor ve yeni sistem önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma girecek.

Huawei HongMeng'li Cihazlar Ekim'de Çıkış Yapıyor

Tencent gibi teknoloji şirketleri, medyada yer alan haberlere göre Huawei'in yeni HongMeng işletim sistemini test etmek için Huawei ve Honor'ın en yeni marka akıllı telefonlarını test ediyor. Bu işletim sistemi Android'e rakip ve alternatif olacak. Şirket bunun için EMUI'ın geliştirilmesinden sorumlu çalışanlara büyük bir görev verdi.

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OPPO ve VIVO gibi akıllı telefon satıcıları, Android sisteminden yüzde 60 daha hızlı olduğu gösterilen yeni sistemi test etmek için kendi ekiplerini gönderdi.

Huawei, ABD hükümeti ile yaşadığı son münasebetlerin ardından geniş çaplı bir girişimin parçası olarak HongMeng OS'in çıkışını hızlandırdı. Google, ABD hükümetinin denizaşırı pazarlara karşı tehditkar tutumunun ardından Android sistemini Huawei'den kısmen engelledi.

"Kızıl Yıldız" anlamına gelen HongMeng işletim sisteminin Türkiye gibi diğer pazarlarda Ark OS ya da Ark adıyla sunulması ihtimali hala bulunuyor.

Bazı endüstri analistleri yaklaşan Huawei P40'ın HongMeng işletim sistemi ile donatılacağına inanıyor. Huawei'in halihazırda kendi işletim sistemi ile 1 milyon akıllı telefon göndermeyi başardığı bildirildi.

Sektör analistleri Huawei'in Google gibi yabancı teknoloji devlerine olan güveninin azalması sonucunda aldığı önlemlerin, ABD şirketleri tarafından yönetilen yazılım pazarlarını yeniden şekillendirebileceği yönünde uyarıda bulundular. Kim bilir belki daha fazla elektronik cihaz ve akıllı telefon markası Android yerine HongMeng / Ark kullanmaya başlayabilir.

Çinli telefonlar son yıllarda telefon pazarına hükmediyor. Xiaomi gibi devlerin de Android yerine yeni Çinli işletim sistemine geçme ihtimali bulunuyor. Son raporlar doğruysa bu işletim sisteminin çıkış tarihi için ekim işaret edilmiştir.

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