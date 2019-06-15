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Nedense hem Apple hem de Google, sıradaki telefonlarındaki arka kameraları arka panelin sol üst kısmına kare bir yapıda yerleştirmeyi uygun görüyorlar. 2019 iPhone'ların render'ları ve Google Pixel 4 için paylaşılan gerçek bir fotoğraf bu garip yapılı kameralara işaret etti. İlginç bir şekilde Pixel 4 bu tasarım için övgü toplarken iPhone fanları tam aksine bundan pek memnun görünmüyor.

iPhone 11: 1000 Dolara 2 Kat Zum ve Dev Arka Çıkıntı

Eğer Apple'ın uyanıp son saniyelik bir tasarım değişikliği yapmasını umuyorsanız şansların tükendiğini gösteren bir paylaşım geldi. Kılıf üreticisi Olixar yeni iPhone 11'ler için ürettiği kamera koruyucularını satışa sunmaya hazır. Kare biçimli kamera koruyucular iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R ile uyumlu durumda. İlk iki cihaz için 3 kamera yuvası varken iPhone 11R için sadece 2 kamera yuvası göze çarpıyor.

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iPhone 11R 12 MP ana kamera ile 2x optik zumlu 12 MP bir telefoto kameraya sahip olacak. iPhone 11 Max ve iPhone 11'in ise aynı iki sensöre ve buna ek olarak 120 derecelik görüş alanına sahip 12MP Ultra geniş lense sahip olacağı paylaşılmış. Birincil ve telefoto kameralarda optik görüntü sabitleme (OIS) olacak. Öne bakan bir 12 MP FaceTime kameranın, geliştirilmiş bir Face ID yüz tanıma sistemi ile birlikte geleceği söyleniyor. Kamera koruyucularının fiyatı ise 11 dolar.

Geçen gün, Apple'ın 2019 iPhone kameralarını gece moduyla donatabileceğini söylemiştik; bu, düşük ışık koşullarında görüntülenebilir fotoğraflar çekmeye izin verecek ve Google Pixel sahipleri tarafından kullanılan Gece Görüşü özelliğine benzeyecek.

2019 Apple iPhone 11'ler yeni Sualtı Modu'na sahip olacak

Eylül sonunda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone'ların 2018 modelleriyle aynı boyutta olacağı bildiriliyor. Her ikisi de OLED panelli 6,5 inç iPhone 11 Max ve 5,8 inç iPhone 11'i göreceğiz. Ayrıca 6.1 inç LCD ekranlı 6.1 inç iPhone 11R olacak. Her üç telefon da Apple A13 SoC tarafından desteklenecek ve tersine kablosuz şarj özelliği olacak. Bu da kullanıcıların iPhone'larını ters çevirerek AirPod'larını, Apple Watch'larını veya diğer bir uyumlu telefonu şarj etmelerini sağlayacak. Ancak bunun hızlı olmasını beklemeyin. Ayrıca bu özellik batarya kapasitelerinde artışa gidileceğinin işaret olarak görülüyor.

iPhone 11R 3110 mAh batarya ile gelecek. Bu %5'lik bir artış demek. Fakat yeni yonga setinin daha az güç harcayacağı düşünülürse en az %10'luk pil ömrü artışı beklenebilir. Son LCD iPhone halihazırda en uzun pil ömrüne sahip telefonlar arasındaydı. iPhone 11 Max pili 3491-3650 mAh arasında ve iPhone 11 pili 3189-3322 mAh arasında olacak.

Yeni iPhone'larda Sualtı Modu adı verilen yeni bir özellik de olacak. Böylece ekranlar su altında kullanılabilecek. Apple'ın bir patent başvurusuna göre, dahili sensörler su altında çekilen resimlerin renk dengesini düzeltecek. Her şeye rağmen Apple'ın su hasarı için hala herhangi bir garanti sunmadığını belirtelim.

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