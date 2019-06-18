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Çocuğunuzun Google Play Store'dan, uygunsuz içerikli uygulamalara ulaşmasını istemiyorsanız Google Play Store'un ebeveynlere özel sunduğu ebeveyn denetimlerini ayarlayarak bu uygulamaların çocuğunuzun kullandığı cihazlara erişimini engelleyebilirsiniz. Google Play Store'da ebeveyn denetimlerini ayarlama işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Google Play Store'da Ebeveyn Denetimlerini Ayarlama

Android uygulama mağazası Google Play Store'da çocuklarınızın psikolojikmen etki altında kalabileceği uygulamalar da yer almaktadır. Bu uygulamaların detaylarında ne kadar +18 uyarıları verilse de çocuklar buna aldırış etmemekte veya bu uyarıları görmemektedir. Bu yüzden Google Play Store'da ebeveyn denetimlerini ayarlamak çocuğun psikolojisi açısından önemli bir yer taşımaktadır.

Google Play Store'da ebeveyn denetimlerini ayarlamak için ilk olarak çocuğunuzun bağlı olduğu Google Play Store hesabına giriş yapın. Daha sonra ekranın sol üst tarafındaki üç çizgiye tıklayın. Açılan çekmeceden Ayarlar'a tıklayın. Ayarlar ekranındaki Ebeveyn Denetimleri'ne tıklayın. Buradaki Açma / Kapatma düğmesini etkinleştirin. Daha sonra erişim kısıtı koyacağınız uygulamaların özelliklerini belirleyin.

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Bu işlemleri uyguladıktan sonra çocuğunuzun Google Play Store'da erişebileceği uygulamalar tamamen sizin koyduğunuz kısıtlara göre görüntülenecektir. Ebeveyn denetimini sağladıktan sonra çocuğunuzun Google Play Store'da uygulama ararken gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz.

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