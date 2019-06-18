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iOS'te pil tasarrufu için en önemli unsurlardan biri de otomatik ekran parlaklığı azaltma özelliğidir. Bu özelliği kullanarak iOS cihazınızın ekran parlaklığının ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilir böylece hem gözünüzün yorulmasına hem de pilden tasarruf etmeye yardımcı olur.

iOS'te Otomatik Ekran Parlaklığı Azaltma

iOS'te otomatik ekran parlaklığını azaltma özelliğini etkinleştirmek için herhangi bir uygulama indirmenize gerek yoktur. Bu özellik iOS cihazlarda yer almaktadır.

Otomatik ekran parlaklığı azaltma özelliğini aktif hale getirmek için Ayarlar'a girin ve Ayarlar ekranını aşağı doğru hafifçe kaydırın. Buradaki başlıklardan Genel'e dokunun ardından Erişilebilirlik'e tıklayın.

Erişilebilirlik ekranında iOS cihazınızla ilgili yapabileceğiniz birçok ince ayarlar bulunmaktadır. Bu ekrandaki seçeneklerden Ekran Kolaylıkları'na dokunun. Otomatik Parlaklık seçeneği burada yer almaktadır. Bu özelliği aktifleştirmek için Otomatik Parlaklık başlığının sağındaki butona tıklayın. Otomatik ekran parlaklığı azaltma özelliği böylece aktifleştirilecektir.

Otomatik parlaklık özelliği gün ışığında telefonunuzun ekran parlaklığının düşmesini, aydınlık bir ortamda normale göre daha az bir ekran parlaklığı ile cihazı kullanmanıza neden olabilir. Ancak bu özellik pil tasarrufu yapmanız için oldukça kullanışlıdır.

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Erişilebilirlik > Ekran Kolaylıkları'na gittiğinizde Beyaz Noktayı Azalt butonunu da aktif ederseniz pilinizin daha yavaş tükenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ancak bu özellik de ekrandaki beyazlıkları olabildiğinde kısmaya çalışır.

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