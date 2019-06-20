Yeni Haritalar Özelliği ile İşletmeler Takipçileri Ödüllendirecek

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Google, işletme sahiplerine bir dizi yeni özellik sundu. İşletme sahipleri Haritalar kullanıcılarına teşvikler verebilecek ve kendilerinden ürün satın almalarını sağlayabilecek. Özellik 150 milyondan fazla yerel işletmenin çevrimiçi olarak kendilerini arayan insanlarla bağlantı kurmasına yardımcı olacak. Google, My Business'i başlattıktan beş yıl sonra şimdi uygulamaya yeni özellikler ekleyerek ve mobil cihazlar için yepyeni bir tasarım getirerek geliştirmeye karar verdi.

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Google'ın Yeni Haritalar Özelliği İndirimler ve Ödüller Sunuyor

En önemli değişikliklerden biri ile artık işletmeler çok daha kolay bir şekilde bulunabilecek. Özellik Google Haritalar kullanıcılarına yöneliktir. Örneğin, işletme sahipleri artık işletmeleri için kısa bir ad ve URL talep edebilecek ve insanlar önümüzdeki aylarda Google Haritalar'da doğrudan bu kısa adları aratabilecekler.

Dahası, bugünden itibaren işletmeler, kendilerini Google Haritalar'da takip eden müşterileri indirimler ve diğer ödüller içeren tekliflerle karşılayabilecek. İşletmeleri potansiyel müşterilere daha çekici hale getirmek isteyen Google, tercih edilen profil kapak fotoğrafını ayarlama seçeneğini de sundu.

Ayrıca, işletmeler profillerine fotoğraf başlıkları ekleyebilecek ve bu da resimlerin arkasındaki hikayeleri anlatacak. Ayrıca, ana bilgilerini tamamlayan işletmelerin profillerinin sağ üst köşesinde yeni bir logo özelliği de kullanıma açıldı.

Google Haritalar, işletmeler için bu yeni özellikleri alan ilk uygulamalardan biri, ancak Google, bunlardan bazılarını Asistan'ına ve diğer uygulamalarına veya cihazlarına da getirebilir.

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