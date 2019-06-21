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Apple, üretiminin %15 ile %30 kadarını Çin dışına taşımayı düşünüyor. Nikkei'ye göre, şirket önde gelen üreticileri olan Foxconn, Pegatron ve Wistron gibi kilit tedarikçilere başka bir ülkede fabrika açma konusunda öneriler sunuyor.

Apple Neden iPhone Üretimini Çin Dışına Taşımak İstiyor?

Değişimin katalizörü, bu ayın sonunda telefon, dizüstü bilgisayar ve tabletleri içeren cihazlara uygulanacak yüzde 25'lik tarife olacak. Bu tarifenin nedeni ise Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı. Ancak, Apple'ın ticaret anlaşmazlığının çözülüp çözülmediğine bakılmaksızın üretimi değiştirmek istediği bildiriliyor.

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Apple daha düşük doğum oranı, daha yüksek işgücü maliyetleri ve üretimini bir ülkede aşırı merkezileştirmenin riskini yaşıyor. Bu olumsuz faktörler hiçbir yere gitmiyor. Bu nedenle 300 milyar dolarlık tarife uygulansın ya da uygulanmasın Apple üretimi çeşitlendirmek için büyük adımlar atacak.

Çin dışındaysa Apple'ın aslında pek çok seçimi bulunuyor. Endonezya, Malezya ve Vietnam, ayrıca Meksika ve Hindistan gibi birkaç Güneydoğu Asya ülkesi var. Ancak müzakerelerde söz alan yöneticilere göre, Apple hem Hindistan hem de Vietnam'ı potansiyel favoriler olarak görüyor.

Apple'ın planlarının haberi, Foxconn'un Çin dışındaki üretim kabiliyetinin iPhone'lar için yeterli olduğunu açıklamasından birkaç hafta sonra geldi. Ayrıca Google'ın Nest bölümünün ve de Nintendo'nun ürünlerini artık Çin'de üretmeyeceklerini duyurmasını takip etti. Bunun yerine üretim Tayland ve Vietnam'a kaydırılacak.

Bu aşamada, Apple'ın hala tedarikçileri için hangi ülkenin en ideal olacağı konusunda karar vermesi bekleniyor. Bu nedenle büyük hareket için henüz bir tarih belirlenmedi. Ayrıca %15 ila %30 arasında bir gümrük vergisinin Apple'ın Çin'deki mağaza sayısını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

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