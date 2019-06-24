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Samsung uzun zaman önce 64 MP çözünürlüğünde kayıt yapabilen bir telefon kamerası sensöründen bahsetmişti. Bu çözünürlük, bugün hemen her Çinli üreticinin üst ya da orta-üst seviye cihazlarında kullandığı 48 MP'lik Sony sensöründen çok daha fazlaydı. Şimdi bu lensle çekilen etkileyici bir fotoğraf paylaşıldı.

64 MP Samsung Kameradan Etkileyici Bir Kare Paylaşıldı

Söylemeye gerek yok, daha fazla piksel kendi başına daha iyi bir görüntüye eşit değildir. Çünkü bu pikseller çoğunlukla sayıyı artırmak için daha küçük yapılır ve sonuç olarak daha küçük ve daha az ışık toplanır. Piksel bindirme (bidding) yani birkaç pikselden gelen bilgileri bir karede birleştirmek yalnızca ilgili çözünürlükten daha küçük boyutlu bir fotoğrafa neden olmaz aynı zamanda kalite de düşebilir.

64 MP sensör için yapılan piksel bindirmenin miktarını tahmin edebilirsiniz: 4 adet 16 MP sensörde "pixel bidding" yaparak 64 MP elde etmek mümkündür. Zira 48 MP sensörlerde genel olarak 4 adet 12 MP görüntü birleştirilmiş olur.

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Peki Samsung'un ilk 64 MP telefon kamerasını hangi marka kullanacak? Realme şirketi OnePlus, Vivo ve Oppo gibi Çinli şirketlerin sahibi BKK'ya ait. Bu sensöre sahip ilk telefon ise bu şirketten geliyor. Realme bu lensle çekim yaptığı bir fotoğraf paylaştı ve "yapay" da olsa cihazındaki 64 MP kameranın marifetlerini gösterdi. Samsung bunu henüz adını açıklamadığı bir A serisi telefonda da kullanacak. Kim bilir belki bu Galaxy A90 olabilir.

Working on the new premium killer! Introducing world's first smartphone camera with 64MP GW1 largest 1/1.72" sensor and mega 1.6µm pixel with amazing clear shots in low light too. RT if you want to see more "knockout" shots. #DareToLeap pic.twitter.com/D54xNFdaVm — Madhav 5G (@MadhavSheth1) June 24, 2019

Realme, esas olarak Hindistan pazarı için cihaz üretiyor ancak Çin'de de satış yapıyor. Şirketin CEO'su Twitter hesabından GW1 sensörün teknik özelliklerini 1/1.72 inç genişlik, 1.6 µm piksel boyutu ve "karanlıkta bile muhteşem çekimler" olarak açıkladı.

Samsung'un Tetracell teknolojisine sahip 64 MP GW1 sensörü, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yanı sıra gelişmiş düşük ışık performansı, parlak nesneler için pozlamayı daha iyi ayarlama, daha hızlı otomatik netleme ve gelişmiş HDR fotoğrafçılığı sunuyor. Şirket bunun için "insan gözünün algısına yakın" açıklamasını yapıyor.

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