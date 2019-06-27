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Koreli şirketin içerisinden bir ismin aktardıklarına bakılırsa Samsung şimdi dışa doğru katlanan bir telefon üzerindeki çalışmalarını neredeyse tamamladı. Şirket bu yeni konseptli telefonunu Huawei Mate X'den önce piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere Huawei yeni Mate X'i çıkarmaya çok yakın. Dışa katlanan telefona dönersek bunun çalışma prensibi Galaxy Fold'un tam tersi olacak. Yeni Samsung bir yerlerde hata yaptığını kabul etmiş olabilir.

Samsung Şimdi Dışa Katlanan Telefon Çıkartıyor

Şirket çalışanları tarafından sızdırılan bilgiye göre, dışa doğru katlanan bu telefonun üretimine çoktan başlandı ancak çıkış tarihi henüz belirlenmedi. Hatırlatma olarak, Samsung, Galaxy Fold için yeni bir çıkış tarihi açıklamamıştı.

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Ancak şu var ki Samsung bir süre önce Fold'un yeniden tasarlanmasının neredeyse tamamlandığını söylemişti ve "yakında" piyasaya sürülmesi gerektiğini ima etmişti. Buradan en azından temmuz olmadığını anlıyoruz. Huawei Mate X çıkış tarihi ise eylül olarak biliniyor. Bu da geriye tek bir seçenek bırakıyor; dışa katlanan telefon Ağustos'ta gelecek. Öyle ki Galaxy Note 10 ile beraber tanıtılabilir.

Diğer taraftan Mate X katlanabilir telefonu 5G bağlantı desteği sunması için ertelenmişti. Samsung'un bu durumda 5G'li bir çözümle gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Galaxy Fold ve yeni dışa katlanan telefon piyasaya çıktıktan sonra, Samsung, 2020 gibi erken bir tarihte dikey katlanır kapaklı bir telefon ile ürün hattını genişletmeye devam edecek.

Diğer kaynaklar, planlanan bir model daha olduğunu iddia ediyor. Bu model için 8 inç ekran ve Note benzeri S Pen'e işaret ediliyor.

Bu iddia edilen model orijinal Galaxy Fold gibi içe doğru katlanacak (ancak ekranının biraz daha büyük olması bekleniyor) ve bu yılın sonunda veya 2020'nin başında çıkacak.

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