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OnePlus 7T Pro, OnePlus'tan görmeyi umduğumuz bir sonraki amiral gemisi ve 2019 yılının sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor. Cihaz OnePlus 7 Pro'ya kıyasla pek çok iyileştirme sunacak.

OnePlus 7T Pro: Çıkış Tarihi, Fiyat ve Özellikleri

OnePlus 7T Pro'ya dair bilgiler kesinleşmedi ancak ortada pek çok iddia ve sızıntı var. Bunlar arasında cihazın 90 Hz ekranını koruması ve OnePlus 7/7 Pro'ya kıyasla daha iyi özellikler ve daha iyi tasarım sunması bekleniyor. 7T ailesi tıpkı önceki 7 serisi gibi Snapdragon 855 ile gelecek ancak asıl farklılık tasarım ve yazılım tarafında olacak. Tıpkı çentiksiz ekran gibi.

Ekran Altı Kamera

OnePlus, Çin merkezli telefon üreticilerinden oluşan büyük bir ailenin parçası ve kardeşi Oppo şimdiden ekran altı kamera teknolojisini tüm dünyaya tanıttı. OnePlus 7 ve 7 Pro çentikle geliyor. Dolayısıyla 7T ve 7T Pro'nun çentiksiz, ekran altı kamera ile geleceğine dair şüphe yok.

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OnePlus TV

Yeni OnePlus TV'nin üç ana alana odaklanmasını bekliyoruz: Kaliteli donanım, kesintisiz kullanıcı deneyimi ve minimalist tasarım. OnePlus TV bu yılın sonlarına doğru çıkış yapacak. TV kategorisi şirket için tamamen yeni bir sektör olacak. Bir anlamda Apple TV ile yarışacak.

Çıkış Tarihi

OnePlus 6T, 29 Ekim'de açıklandı, 1 Kasım 2018'de çıktı

OnePlus 5T, 16 Kasım'da açıklandı, 21 Kasım 2017'de çıktı

OnePlus 3T, 15 Kasım'da açıklandı, 22 Kasım 2016'da çıktı

Gördüğünüz gibi, en son 6T lansmanı ile OnePlus, T serisinin çıkış tarihini biraz daha erkene aldı. OnePlus 7T ve Pro'nun aynı planı izlemesini bekliyoruz. Tahminler şu yönde:

OnePlus 7T Pro 29 Ekim duyuru, 1 Kasım 2019 çıkış tarihi

Fiyat ve Özellikler

OnePlus telefonlarda fiyat tarafında yavaş ancak sabit bir yükselme söz konusu. Dolayısıyla en yeni 7T ve Pro'nun daha ucuz olmasını beklemiyoruz.

Ancak 7T büyük ihtimalle OnePlus 7 ile aynı fiyata (550 dolar) sahip olacak. Bunun yanında Pro versiyonunun 670 yerine 700 dolar olması yani küçük bir farkla daha pahalı olması bekleniyor.

Özellik tarafında önceki seriye göre performans anlamında fark olmayacak. Ancak yeni cihazların asıl satış noktası ekran altı kameraları ve daha ince çerçeveleri olacak.

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