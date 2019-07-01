Yeni Pokemon Masters Oyunu Bu Yaz Telefonlara Geliyor

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Birçok oyun geliştiricisi geçtiğimiz yıllarda Pokemon GO mobil oyununun elde ettiği devasa finansal başarıyı taklit etmeye ya da klonlamaya çalıştı. Ancak bu artırılmış gerçeklik destekli (AR) mobil oyunlardan ne yazık ki hiçbiri Niantic'in elde ettiği gelirin yanına yaklaşamadı. Bu klonlardan en sonu Harry Potter: Wizards Unite AR uygulaması olmuştu. Oyun şimdi birçok pazarda kullanımda ancak birinci gününde Pokemon GO'nun gelirinin sadece %4'üne ulaşabildi. Yeni bir duyuruya bakılırsa şimdi ufukta bir başka Pokemon mobil oyunu var.

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Yeni Pokemon Mobile Oyunu Bu Yaz Telefonlara Geliyor

Yakında, bu yaz aylarında Android ve iOS cihazlarına yeni bir Pokemon oyunu gelecek gibi görünüyor. Geliştirici DeNA, Pokemon Masters'ın bu yaz bir noktada mobil platformlara, Android ve iOS'e geleceğini resmen açıkladı.

Bu yapım DeNA firmasının ilk Pokemon oyunu olacak. Ancak bu sizi yanıltmasın çünkü geliştirici Nintendo'nun Super Mario Run ve Fire Emblem: Heroes gibi başarılı yapımlarında imzaya sahip. Ayrıca yaklaşmakta olan Mario Kart Tour'un geliştirilmesine de yardımcı oluyor.

Pokemon Master nasıl oynanıyor?

Pokemon Masters'da oyuncular yani eğitmenler tek bir Pokemon'un kontrolünü sağlıyor. Eğitmenler yapay Pasio adasında diğer oyuncularla mücadele ediyorlar. 3 v 3 savaşlarda rakiplerinizin üstesinden gelmek için diğer eğitmenlerle bir araya gelip takımlar kuracaksınız. Mücadele sıra tabanlı değil gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Mücadelenin kaderi büyük ölçüde yeteneklerinizi ne kadar sık kullandığınıza bağlıdır. Yani yeteneklerin soğuma süresi önemlidir.

Pokemon Masters muhtemelen ücretsiz olarak sunulacak. Bu da en kuvvetli ihtimalle uygulama içi satın alımlar olacağı anlamına geliyor. Yaklaşan oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için geliştirici DeNA tarafından bugün erken saatlerde yayınlanan yukarıdaki fragmana göz atabilirsiniz. Umarız kazanmak için öde / pay-to-win sistemine sahip olmaz.

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