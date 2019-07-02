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Orijinal Apple Watch, dört yıldan uzun bir süre önce Nisan 2015'te piyasaya sürüldü ve o zamandan beri daha hızlı ve daha gelişmiş olması için geliştiriliyor. Yeni Apple Watch'lar şimdi daha ince çerçeveli, daha uzun ömürlü ve daha büyük bir ekrana sahip. Yeni Apple Watch 5 ile bu bir adım daha ileri taşınıyor.

Apple Watch 5: Çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri

2019 sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Apple Watch Series 5 ile artık sızıntılara, söylentilere ve Apple'ın tercih etmesi muhtemel heyecan verici yeni özelliklere göz atmanın zamanı geldi.

Apple Watch 5 ile beklenen yeni özelliklerin özeti şöyle:

Daha fazla ülkelere gelecek EKG kalp atış hızı ölçümleri

Watch 3'te gördüğümüz ancak Watch 4'te görmediğimiz seramik kasa seçeneği geri dönebilir

Daha hızlı performans

Biraz daha uzun pil ömrü

Özdeş tasarım, fiziksel görünümde büyük bir değişiklik olmayacak

Apple şimdiye kadar yeni akıllı saatine dair çoğu bilgiyi gizli tuttu ve çok fazla büyük sızıntıya yer vermedi.

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Her Zaman Açık Ekran

Çoğu insandan duyacağınız tek soru, yeni Apple Watch'un sürekli açık bir ekranı destekleyip desteklemediğidir. Bu özellik sadece ekrana göz atarak hareket halindeyken bazı bilgileri almanıza olanak tanır, saat ve hava durumu gibi. Bu rakiplerin sahip olduğu bir şey ama Apple henüz böyle bir seçenek sunmuyor. Yeni saat ile durum değişebilir.

Yerel Uyku Takibi?

Yerel uyku izleme aracı Apple Sağlık ile potansiyel olarak bütünleşebilir ve şirketin sağlık ve zindelik uygulamalarına verdiği önemle paralel olacaktır. Bu yüzden kesinlikle en çok beklenen yeni özellikler arasındadır.

Apple Watch 5 Çıkış Tarihi

Apple her yıl etkinlikleri için kesin bir programa sadık kalıyor ve bu programa geri dönüp baktığımızda bir sonraki Apple Watch'un yeni iPhone XI serisi ile birlikte aynı anda çıkış yapacağını söyleyebiliriz. Duyurunun yine benzer şekilde 10 Eylül veya 11 Eylül'de gelmesi bekleniyor.

Apple Watch 5 Fiyatı

Piyasaya sürülen Apple Watch Series 3 fiyatı 330 dolar olarak belirlenirken, yeni Series 4 fiyatı %20'den fazla artarak baz model için 400 dolara yükseldi.

Bu yıl, Apple'ın geçtiğimiz yıl gördüklerimizle aynı ölçekte iyileştirmeler yapması beklenmediğinden fiyatların çok fazla artmasını beklemiyoruz.

İşte Apple Watch 5'in fiyatlarına ilişkin tahminlerimiz:

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Apple Watch 5 40mm, Sadece Wi-Fi: 400 dolar

Apple Watch 5 44mm, Sadece Wi-Fi: 430 dolar

Apple Watch 5 40mm, Wi-Fi + Hücresel: 500 dolar

Apple Watch 5 40mm, Wi-Fi + Hücresel: 530 dolar

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