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Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e'yi bugün Çin'deki bir etkinlikte tanıtacak. Şirketin resmi Weibo hesabı şimdi iki cihazın ilk görüntüsünü yayınlayarak taraftarların heyecanını artırmaya karar verdi. Her iki görüntü de telefonların arka kısmını gösteriyor. Bununla birlikte Xiaomi CC9 ve Mi CC9e özellikleri ve görüntüleri de ortaya çıktı.

Xiaomi CC9 ve Mi CC9e Özellikleri ve Görüntüleri

Hem beyaz renkli Mi CC9e'nin hem de mavi renkli Mi CC9'un sırt kısmında hafif dalgalı desenler göze çarpıyor. Bu etkiler muhtemelen ışığın her cihazın arkasına nasıl çarptığına bağlı olarak değişecek. Orta sınıf cihazlarda böyle ilginç tasarımlar görmeye başlamamız gerçekten sevindirici.

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Mi CC9 ve CC9e, Xiaomi'nin telefonlarında özçekimlere odaklanan Meitu firması ile ortaklaşa çıkardığı ilk ürünlerdir. Hatta CC9 telefonların özel bir Meitu sürümü olacağı da söyleniyor.

Özellikler

CC9 ve CC9e avuca tam oturması için 3D gövde camlarına sahip olacak. Mi CC9 özellikleri arasında 6.39 inç FHD+ OLED ekran ve 156.8 x 74.5 x 8.67 mm gövde var. Öte yandan CC9e 6.08 inçlik bir ekran ve 153.48 x 71.85 x 8.475 mm ölçüleriyle geliyor. Her iki telefonun da MIUI 10 arayüzlü Android 9 Pie'i çalıştırması bekleniyor. Cİhazların biraz kalın oldukları söylenebilir.

Geçmiş sızıntılara ve sertifikalara göre, CC9'un arka ana kamerası 48 MP'lik bir üniteden oluşacak, ön tarafta ise selfie'ler için 32 MP'lik bir lens bulunacak. Dümende Snapdragon 710, 712 veya 730 çipsetlerini göreceğiz. RAM, 64 / 128 / 256 GB dahili depolama seçeneklerine bağlı olarak 4 / 6 / 8 GB arasında değişecek. 3.940 mAh batarya ışıkları uzun bir süre açık tutacak kadar yeterli olacak. CC9e ise muhtemelen Snapdragon 710, 712 veya 632 yonga setlerinden biriyle gelecek.

Hem CC9 hem de CC9e fiyatı henüz kesinleşmedi. Ancak orta sınıfta yer alacaktır.

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