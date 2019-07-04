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Görüntülü görüşmeler uzun mesafeli iletişimi çok daha samimi bir deneyim haline getirmiştir, ancak katılımcılar arasında gerçekçi göz temasına gelince başından beri bazı sorunlar var. Ekranda diğer kişinin yüzüne baktığınızda kameraya bakmamış oluyorsunuz. Bu nedenle her ikiniz de farklı tarafa bakıyormuş gibi görünüyorsunuz. Bu "sorun", iOS 13'de FaceTime'ın Otomatik Düzeltme uygulamasıyla çözülüyor.

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iOS 13 FaceTime ile Fotoğraflarda Sahte Göz Kontağı

FaceTime Auto Correction'ın yaptığı şey, ekrana baksanız bile temel olarak göz teması kurmanızı sağlamasıdır. Apple, ARKit'in gücünü ve hesaplamalı görüntü manipülasyonunu kullanarak bunu başardı. Ekrana baktığınızda sanki kameraya yani karşıdaki kişiye bakıyormuş gibi görünüyorsunuz.

Efekt kesinlikle gerçekçi görünüyor

FaceTime Otomatik Düzeltme şu anda iOS 13 beta 3 çalıştıran iPhone XS ve XS Max (ve muhtemelen iPhone XR) üzerinde çalışıyor, iPhone X'de desteklenmiyor gibi görünüyor. Efektin ne kadar işlem gücü gerektirdiğinden emin değiliz, ancak iPhone X'in Kamera uygulamasında HDR gibi işlem sonrası efektler için gerçek zamanlı önizlemeler olmadığını göz önünde bulundurarak, özellik sadece daha yeni modellere ayrılmış olabilir.

Göz teması düzeltmesi "yüzünüzün derinlik haritasını çıkarması için" ARKit kullanılarak yapılıyor. Ardından gerçek zamanlı olarak gözlerinizi yeniden konumlandırmak için görsel bilgisayar hesaplama uygulanıyor. Kulağa karmaşık gelebilir ancak buna sadece bir Snapchat filtresi gibi bakabilirsiniz.

Kameraya baktığınız bir anı yakalayıp gözlerinizin o anki pozisyonunu kullanıyor olabilir.

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