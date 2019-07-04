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Samsung Galaxy A80 son zamanların en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alıyor. Samsung bu yıl ilk defa orta sınıf ve orta üst sınıf modellere hiç olmadığı kadar odaklanmaya başladı. Şirketin bu amaçla başlattığı A serisi, içerisinde birbirinden iddialı seçenekleri barındırıyor. Flip kamera ile gelen Galaxy A80 onlardan biri.

Samsung Galaxy A80'nin Kamerası Nasıl Çalışıyor İzleyin

Açılır, döner ya da flip nasıl adlandırırsanız adlandırın bu kameralar geleceğin telefonlarını simgeliyor. Samsung ilginç bir şekilde bu gelişmiş kamera mekanizmasına amiral gemisi telefonlarında yer vermeden önce Galaxy A80 gibi daha uygun fiyatlı orta-üst sınıf bir modelde yer verdi. Bunun nedenleri irdelenebilir ancak kameranın nasıl çalıştığı uzun süredir merak konusuydu.

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Bugün yayımlanan yeni bir video ile en sonunda Galaxy A80'nin etkileyici kamerası hakkında daha fazlasını öğrenme şansı buluyoruz. Video oldukça kısa ve net. Mekanizma hakkında bilmeniz gereken hemen her şeyi göstermiş oluyor.

Videoyu izlediğimizde görünüşte sistemin sadece iki hareketle çalıştığını anlıyoruz. Hareket sürgüyü yukarı itiyor ve belirli bir noktadan sonra kamera dönmeye başlıyor. Oldukça karmaşık görünmesine rağmen motor basit hazırlanmış. A80'in bu kamera motoru videosu bir Weibo kullanıcısı tarafından yayımlandı.

Açılır kamera ile döner kamera farkı

Döner kameraların gelecek olduğunu söylememizin nedeni çok daha iyi görüntü kalitesi sunmalarıdır. Pop-up yani açılır kameralar yalnızca özçekim görevi görürken döner kamerada ana kamera özçekim lensi olarak çalışabiliyor. Bu da görülmemiş kalitede özçekimler demek.

Her iki teknolojinin de çalışma prensibi şu ana kadar benzer. Elbette maliyet de önemli. Samsung bu teknolojiyi sıradaki Galaxy S11 serisi cihazlarına taşımayı seçebilir.

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