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Samsung bu yıl orta sınıf modellere hiç olmadığı kadar ağırlık vermeye başladı. Şirket günümüze dek akıllı telefonlarında giriş ve amiral gemisi segmente odaklanmış orta ve orta-üst sınıfı neredeyse boş bırakmıştı. Ancak bu durum artık değişmiş durumda. Orta ve orta-üst sınıf Samsung Galaxy'ler şimdi amiral gemilerinden daha çok tercih ediliyor. Galaxy A50 onlardan biri ve uygun fiyatlı telefonun kamera performansı beğeni topladı.

Samsung Galaxy A50'nin Fotoğraf Kalitesi Onaylandı

Samsung Galaxy A50 birçok özelliğe sahip. Yüksek ekran gövde oranı, ince çerçeveleri, görece hızlı bir çipseti ve elbette kamera özellikleri var. Cihaz arkasında üçlü kamera kurulumuna sahip birkaç orta segment akıllı telefondan biri. Hatta geçtiğimiz birkaç yılın amiral gemisi cihazlarından daha iyi fotoğraflar çektiği ortaya çıktı. Bilgiler dünyaca ünlü DxOMark sitesinin yaptığı testten geliyor.

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Galaxy A50 bu kamera testinden toplam 83 puan aldı. 2019'un amiral gemisi standartları ile yarışır durumda değil ancak amiral gemisi cihazların 3'te 1'i fiyatında olduğu düşünülürse etkileyici. Bununla birlikte LG G7 ThinQ ile aynı puanı alıyor ve Nokia 8 Sirocco ile Apple iPhone 7'nin sadece bir veya iki puan gerisinde.

Kamera tarafında 85 ve video tarafında 79

Telefon kamera departmanında 85 puan ile oldukça başarılı oldu. Video tarafında ise 79 ile görece daha kötüydü. Mükemmel renk üretimi, geniş dinamik aralık, iyi pozlama ve beyaz dengesi kamera sisteminin övgü alan tarafları oldu.

Mükemmel olmayan noktalar arasında ince detay seviyeleri, düşük ışık odak hızı ve doğruluğun yanı sıra yeşil ve pembe renk tonları vardı.

Otomatik netleme tutarsızlıkları ve ayrıntı eksikliği nedeniyle video kaydı oldukça düşük bir puan aldı. Diğer taraftan renk üretimi ve gürültü azaltma oldukça iyiydi. Görüntü netleme DxO test ekibini de etkilemiş görünüyor.

Redmi Note 7 mi Galaxy A50 mi?

Her iki cihaz da batarya kapasitesi, ekran boyutu ve çipset performansı tarafında birbirinin aynı ancak Redmi Note 7 şaşırtıcı derecede daha ucuz bir cihaz. Galaxy A50'nin kamera performansından yararlanmayı planlamıyorsanız Redmi Note 7 hala daha iyi bir seçenek olacaktır.

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