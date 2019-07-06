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Xiaomi'nin Mi A2 telefonları performans ile uygun fiyatı iyi bir şekilde birleştirdi ve Android One dünyasında iyi bir satışa sahip oldu. Çevrimiçi olarak sızdırılan yeni bir rapora göre şirket şimdi efsane telefonun Mi A3 adında yeni versiyonu üzerinde çalışıyor. Ayrıca ilk çentiksiz tam ekran telefonlardan Mi Mix 3'ün Mi Mix 4 adında yeni versiyonu geliyor.

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Xiaomi Mi Mix 4 64 MP ve Mi A3 48 MP Kamera ile Geliyor

Xiaomi Mi Mix 4 Samsung'un 64MP ISOCELL Bright GW1 modelinden daha iyi bir sensöre sahip olacak. Bu bilgi Xiaomi'nin Ürün Başkanı Wang Teng'den geliyor. Sony henüz 64 MP sensörünü duyurmadı ancak bu alternatifler olmadığını göstermiyor. Elbette 64 MP olması daha iyi görüntü sunacağı anlamına gelmez. Sensör boyutunun büyüdüğünü ve ışık hassasiyetinin arttığını gösterir. 64 MP kameralı bir diğer telefon da Realme şirketinden geliyor.

Diğer yandan yeni Xiaomi Mi A3 telefonu, FCC tarafından M1906F9SH model numarasıyla listelendi. Ancak bu liste aynı zamanda "48MP AI camera" etiketini taşıyor ve Android One işletim sistemini çalıştıran telefonun arka panelini de ortaya koyuyor.

Çizimler sensörün ön tarafta veya ekranın altında olduğunu düşündürüyor. Ayrıca arka kapakta arka parmak izi tarayıcısının görünmediğini de belirtmek gerekir. Bu yılın başlarında, Xiaomi'nin, ekran parmak izi sensörlü iki Android One telefon çıkaracağı bildirilmişti. Yani bu söz konusu telefonlardan biri olabilir.

Telefonun model numarası (M1906F9SH), geçen ay TENAA'da tespit edilen bir Xiaomi telefonun model numarası ile uyum gösteriyor (M1906F9SC). Listelenen teknik özellikler de geçen ayki sürümle eşleşiyor gibi görünüyor. Ancak bunun hala CC9e olma ihtimali mevcut.

Xiaomi'nin Mi CC9e telefonu Snapdragon 665 yonga seti, waterdrop çentikli bir 32 MP selfie kamerası, 4 GB veya 6 GB RAM, 128 GB'a kadar depolama alanı ve 4.000 mAh pil sunuyor. Telefon ayrıca 48 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir arka kamera kurulumu sunuyor. Ve evet, telefon gerçekten 6 inç 720p OLED ekranla birlikte ekran parmak izi sensörüne sahip olacak.

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