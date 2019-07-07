Bildirim Uygulaması Bildirim Işığı Olmayan Telefonları Kurtarıyor

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Cihazlarında bir LED bildirim ışığı olmadığından dolayı üzülen pek çok Android telefon kullanıcısı var. Hayat zor, biliyoruz. Ancak gerçekte bildirim ışığının varsayılan olarak devre dışı bırakıldığı bazı cihazlar da vardır. Örneğin, Pixel 2 XL'de LED bildirim ışığını açmak için Ayarlar> Uygulamalar ve bildirimler> Bildirimler ve Bildirim ışığı yolunu izlemeniz gerekir. Bununla birlikte, diğer cihazlar içinse bir bildirim uygulaması indirmek mümkündür.

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Bildirim Işığı Olmayan Telefonlar İçin Bildirim Uygulaması

XDA'den bir Android geliştirici, OnePlus 6T telefonunda bildirim ışığı bulunmadığı için çok üzülmüş ve bunun için bir uygulama yazmış. "Buddy Notify" adı verilen uygulama, diğer telefonlardaki yanıp sönen LED bildirim ışığına benzer bir animasyon gösteriyor. Böylece telefonun ekranını bir bildirim ışığına dönüştürüyor. OnePlus 6T'de kullanılmak üzere geliştirilmesine rağmen "Buddy Notify" Android 8.0 Oreo veya daha yenisine sahip herhangi bir cihazda çalışıyor. Bildirim ışığının rengini ayarlayabilir ve hangi uygulamalarla çalışmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

Buddy Notify

Bu bildirim ışığı uygulamasını indirmek istiyorsanız bu bağlantıdan cihazınıza yükleyebilirsiniz ya da kararlı sürümün Google Play Store'da görünmesini bekleyebilirsiniz. Mağazaya ne zaman geleceği bilinmiyor olsa da, geliştiriciye göre yola çıkmış durumda. Beklemek istemiyorsanız aşağıdaki talimatları izleyin:

Uygulamayı yükleyin.

Uygulama için Ambient Display'i ve herhangi bir pil optimizasyonunu devre dışı bırakın.

Bildirimlere erişim izni verin.

Bir renk seçerek bildirim ışığının çalışmasını istediğiniz uygulamaları seçin.

Bildirim ışığını kapatmak ve telefonun kilidini açmak için ekrana iki kez dokunmanız yeterlidir.

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