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Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X'in piyasaya sürülmesini beklerken, bir yandan Sony'nin kıvrılabilir ekranlı telefon haberlerini alıyoruz. Ve Apple ise katlanabilir bir iPad üzerinde çalışıyor. Şimdi bir zamanlar teknoloji dünyasının en büyük ismi olan bir şirket olan IBM, kendi katlanabilir cihazı için farklı bir form faktörüne sahip bir patent aldı. LetsGo Digital USPTO'dan gerçek patenti elde etti. "Elektronik görüntüleme cihazı için değişken ekran boyutu" başlıklı patentin dosyası 2016 yılında açılmış ve ilk kez geçen ay IBM'e işlenmiş.

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IBM'den Telefona veya Tablete Dönüşebilen Akıllı Saat Patenti

Patent, ekranın altında normalden daha kalın kasası olan dikdörtgen şeklinde bir akıllı saati göstermektedir. Bunun nedeni, kutunun yedi ek ekran paneli tutan bir bölme içermesi. Kullanıcılar saatin ekranını bir panelden iki panele, dört panele veya sekiz panele çıkarabilirler. Her panel 3 inç x 2 inç boyutundadır, tamamen açıldığında ekran 8 inç x 12 inç ölçülerinde tek bir tablet ekranına dönüşür. Oldukça etkileyici.

Dört panel açıldığında, cihaz kullanıcı arayüzünde uygun değişikliklerle akıllı saat modundan akıllı telefon moduna geçer. Simgeler daha büyüktür ve daha büyük resimler görüntülenebilir. Bu modda, kalan dört panel istiflenip saklanır. Son dört panel açıldığında ve sekizinin tümü kullanımdayken, cihaz tablet moduna geçer ve her iki elin de kullanlmasını gerektirir. Sözü geçen ekrandaki bağlantı yerlerinin minimal olduğu söyleniyor. Cihaz en az bir hoparlöre sahip olacak ve isteğe bağlı bir fare ve fiziksel klavye ile çalışacaktır.

IBM, bir süredir tüketici elektroniği işinin dışında kalmıştı, bu nedenle teknoloji marketi böyle bir ürün için hazır hale geldiğinde muhtemelen seri üretime geçmek üzere hazırda bekleyecektir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefona ya da tablete dönüşebilen akıllı saatler geleceğin teknolojisi mi? Bu saatler henüz telefonlar kadar benimsenmedi ancak ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Kim bilir belki de bir sonraki büyük şey bu olabilir.

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